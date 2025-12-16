“Cuando los golpes ganan, pierden los ciudadanos”: López Rabadán sobre riña en el Congreso de CDMX

Riña en el Congreso de la CDMX. Foto: Arturo Jiménez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Cuando los golpes ganan, pierden los ciudadanos”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respecto a la riña entre legisladoras sucedida ayer en el Congreso de la Ciudad de México.

El lunes, en el marco de la aprobación de la reforma constitucional que extingue al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoCDMX), diputadas como Daniela Álvarez, Yuriri Ayala y Martha Ávila se jalaron el cabello en primer plano de la transmisión en el Congreso de la CDMX.

En reacción, López Rabadán consideró que todos los legisladores tienen derecho a fijar su posición, pero con respeto.

“Cuando un legislador no respeta al otro, no lo reconoce, no le da su dimensión y la dignidad de su persona no es respetada, sucede un caos, y eso es lamentable para el servicio público, para los legisladores, pero sobre todo para los ciudadanos que esperan de sus legisladores resultados positivos…

“Cuando los golpes ganan, pierden los ciudadanos; cuando la agresión gana, pierde el parlamento. No hay justificante, nunca lo habrá, para que un legislador o legisladora toque a otro, no lo hay”, resaltó.

López Rabadán garantizó que durante su gestión como presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro todos los legisladores serán respetados.

“Yo garantizo a mis compañeras, a mis compañeros en esta Cámara de Diputados que siempre serán respetados. Yo no tengo miedo a que me tomen una tribuna; yo no tengo ningún inconveniente en que las y los compañeros digan y fijen sus posiciones. Para eso es el parlamento, para hablar, para debatir y para, en lo posible, construir a favor de México”, resaltó.