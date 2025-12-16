La aplicación de InDrive tendrá un botón SOS de la policía de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la plataforma de movilidad inDrive acordaron la integración del botón SOS de la aplicación con la aplicación “Mi Policía”, lo que permitirá a las autoridades recibir alertas con ubicación en tiempo real y establecer comunicación directa con el jefe de cuadrante correspondiente.

Este martes 16 de diciembre, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que el objetivo del convenio es establecer mecanismos de coordinación institucional, comunicación operativa y uso de herramientas tecnológicas para una respuesta más rápida y eficaz ante situaciones vinculadas con la movilidad urbana.

También contempla la creación de un canal de comunicación directa y segura, con protocolos compartidos y tiempos de respuesta definidos, así como el intercambio de información relevante para la prevención, atención e investigación de posibles incidencias, incluidos reportes de zonas de riesgo previamente identificadas.

Además, el convenio prevé la generación de reportes estadísticos y el intercambio de resultados derivados de la atención a reportes, para apoyar la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad pública y movilidad urbana.

La firma del acuerdo se realizó en el edificio sede de la SSC, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, y fue encabezada por Hermenegildo Hugo Lara, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC; Miguel José Fernández Sánchez, abogado corporativo de inDrive; y Jacqueline Flores Becerra, jefa de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SSC.

Por parte de inDrive, su director general en México, Rafael Garza, afirmó: “Estamos convencidos de que la seguridad no es responsabilidad de una sola autoridad ni de una empresa. Es un esfuerzo compartido entre gobierno, sector privado y ciudadanía. Esta alianza representa un paso firme hacia una movilidad más segura, donde la tecnología y la coordinación se ponen al servicio de las personas”.

Como parte del acuerdo, inDrive difundirá mensajes de seguridad dentro de su aplicación para promover la cultura de la prevención entre su comunidad de usuarios.