Seis detenidos ya tienen orden de aprehensión por el doble homicidio de colaboradores de Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi siete meses del asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que seis de las 13 personas detenidas en el marco de las investigaciones ya cuentan con órdenes de aprehensión específicamente por el doble homicidio ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia el pasado 15 de diciembre, la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que las órdenes de aprehensión corresponden a Francisco “N”, Abraham “N”, Jesús “N”, Arlette “N”, Nery “N” y Norma “N”, esta última señalada por asociación delictuosa vinculada al homicidio. La fiscal sostuvo que la investigación no se ha detenido y reiteró la necesidad de mantener el sigilo del caso.

La jefa de Gobierno, por su parte, confirmó que las investigaciones continúan y que en estos meses se han realizado detenciones y judicializaciones relacionadas con el crimen de dos de sus colaboradores más cercanos, asesinados cuando se dirigían a su lugar de trabajo.

De acuerdo con información difundida por la propia FGJCDMX, hasta el momento suman 13 personas detenidas por su presunta relación con el caso. Sin embargo, las autoridades no han informado la captura de quien disparó contra las víctimas ni han esclarecido el móvil del ataque.

En paralelo, reportes periodísticos documentaron que, como resultado de cateos relacionados al caso, realizados el 25 de noviembre de 2025 en domicilios ubicados en San Miguel Topilejo y Parres, en la alcaldía Tlalpan, las autoridades identificaron a cuatro nuevos presuntos sospechosos: Wendy “N”, Isaí “N”, Christopher “N” y Julio César “N”.

En esos operativos se aseguraron tarjetas bancarias de distintas instituciones financieras, teléfonos celulares y documentos que son analizados como parte de las indagatorias.

Según esos reportes, uno de los ejes de la investigación se centra en el posible esquema de pagos a los participantes del crimen, por lo que el Ministerio Público solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre los movimientos de las cuentas detectadas. También se indaga la presunta relación de un vehículo BMW con el doble homicidio.

En agosto pasado, la FGJCDMX informó que seis personas habían sido vinculadas a proceso, aunque inicialmente no por el delito de homicidio, sino por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las investigaciones han sido desarrolladas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina. El 20 de agosto, autoridades locales y federales presentaron públicamente un relato de la logística del crimen, en el que señalaron que el ataque fue planeado y que las víctimas fueron vigiladas durante varios días previos al asesinato.

Pese al avance en detenciones, cateos y análisis de comunicaciones, la Fiscalía ha reconocido que el móvil del doble homicidio no ha sido determinado y que las indagatorias continúan abiertas para identificar a todos los responsables materiales e intelectuales del ataque que impactó directamente al círculo más cercano de la jefa de Gobierno de la capital.

Un día después de los homicidios, las autoridades de la ciudad informaron que en la ejecución participaron al menos cuatro personas y que el ataque fue directo y planeado, con vigilancia previa a las víctimas.

Señalaron que los agresores utilizaron al menos tres medios de transporte para huir del lugar. Durante las primeras diligencias fueron aseguradas una motocicleta y un automóvil presuntamente relacionados con el crimen, pero en el lugar de los hechos no se localizaron huellas dactilares y el análisis de los casquillos encontrados indicó que el arma utilizada no había sido empleada en otros delitos.

El ataque ocurrió la mañana del 20 de mayo de 2025, cuando Ximena Guzmán se detuvo sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, para recoger a José Muñoz. En ese momento, un hombre se colocó frente al vehículo y abrió fuego contra ambos funcionarios.

El agresor disparó un arma calibre nueve milímetros contra el parabrisas del automóvil. En el cuerpo de Guzmán impactaron ocho disparos y en el de Muñoz cuatro. Tras el ataque, el tirador huyó con apoyo de al menos un cómplice.

Ximena Guzmán Cuevas se desempeñaba como secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y era responsable de la coordinación de su agenda. José Muñoz Vega fungía como coordinador de asesores y participaba en el análisis de información y elaboración de discursos.