Maestros reclaman a gobierno federal el incumplimiento en entrega de libros gratuitos a maestros

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Docentes de escuelas secundarias de la Ciudad de México señalaron que desde julio esperan los libros que comprometió el gobierno federal para hacer sus planes de lectura entre los estudiantes de entre 12 y 14 años.

Durante la entrega gratuita de libros 25 para el veinticinco a jóvenes de 15 a 30 años, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México los maestros manifestaron este incumplimiento.

Hace seis meses el maestro de secundaria Alejandro Herrera, se integró a un taller que organizó el Fondo de Cultura Económica (FCE) con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, esto le contaría de forma curricular en la carrera magisterial.

“Sobre todo nos iban a dotar de un paquete de libros que denominaron ‘semillero de lectura’, con lo cual íbamos a promover esta actividad en nuestras escuelas”, para fomentar la lectura entre alumnos de entre 12 y 14 años.

La entrega de este paquete de libros se prometió desde julio, pero “no ha sido así hasta esta fecha que nos citan a esta entrega que nos decían que van a ser 25 libros y en realidad van a ser 17 nada más”.

Este grupo de docentes, que suman al menos unos 2 mil en la Ciudad de México, lo han denunciado a la autoridad educativa.

“Ahorita mismo lo platicamos con (Pago Ignacio) Taibo (director del FCE) sobre esta entrega que está pendiente y que no se nos da respuesta”, expuso el docente.

La maestra Esmeralda Hernández indicó que la respuesta de Taibo es que “los libros ya se entregaron a la autoridad (educativa de la CDMX). Nos habían dicho que cuando se terminara el curso nos iban a entregar los libros, pero no. La primera convocatoria fue abierta para 2 mil profesores y serían los 2 mil a los que no nos han entregado”.

Agregó que “la importancia de los libros radicaba en que nos los iban a entregar a nosotros y a su vez íbamos a abrir clubes de lectura en las escuelas o los íbamos a utilizar con los estudiantes, pero al no haber estos libros cualquier plan de lectura que tuviéramos no pudimos echarlo a andar porque no se nos han entregado los libros. Tenemos que estarnos ajustando a los recursos que tengamos, pero finalmente la promesa era esa”.

Era deseable que los libros se entregaran entre julio y agosto para iniciar el ciclo escolar, en septiembre, con un plan de actividades de lectura; sin embargo, ya incluso este ciclo escolar lleva cuatro meses y los adolescentes están por salir de vacaciones de fin de año.

En mayo de 2025, Paco Ignacio Taibo, director del FCE afirmó que era incalculable la pérdida de lectores adolescentes y juveniles, además de que “para llegar al mundo adolescente nos hemos roto la cabeza de mil maneras”.