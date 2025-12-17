Mundial 2026: CDMX prevé habilitar 500 canchas de futbol para febrero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de seis meses del inicio del Mundial de Futbol 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el proyecto “Un Mundial donde la Pelota Ruede”, que contempla la rehabilitación y construcción de 500 canchas de futbol a lo largo de toda la capital mexicana, con fecha límite de entrega en febrero de 2026.

El programa prevé intervenir 300 canchas a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y otras 200 por parte de las alcaldías, con una recuperación total de 500 mil metros cuadrados de espacio público en 232 colonias de las 16 demarcaciones.

Durante la presentación del proyecto, realizada en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, donde ya fueron rehabilitadas cuatro canchas de futbol 11, Brugada señaló que las intervenciones asociadas al Mundial 2026 no se limitarán a la duración del torneo y permanecerán como parte de la infraestructura comunitaria, particularmente en las zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

Y agregó: “El Gobierno de la ciudad presentó el día de hoy las 300 canchas con nombre y apellido, lugar y georreferenciación, de donde estaremos trabajando”.

En su intervención, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, detalló que de las 300 canchas a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, 60 serán construidas desde cero y 240 rehabilitadas. Precisó que se trata de 50 canchas de futbol 11, 46 de futbol 7, 122 de futbol rápido y 82 multicanchas, distribuidas en 232 colonias de las 16 alcaldías.

Basulto explicó que los trabajos comenzaron el 1 de diciembre con un primer paquete de 100 canchas y que se prevé concluirlas entre mediados y finales de enero de 2026. Un segundo paquete de 200 canchas inició entre el 15 de diciembre y principios de enero, con fecha límite de conclusión el 28 de febrero.

“Tenemos un plazo como máximo, el 28 de febrero, para poder entregar todas estas canchas”, señaló.

El funcionario indicó que las obras incluyen trabajos de terracería, firmes de concreto, muros y rejas perimetrales, colocación de pasto sintético, pintura, luminarias, murales y rehabilitación de mobiliario como porterías, gradas y redes.

Además, todas las canchas serán rotuladas y contarán con una identidad gráfica común, con frases como “Un mundial con derechos plenos” y “Un Mundial por la igualdad”.

Como parte del proyecto, el gobierno capitalino intervendrá de manera especial 10 canchas denominadas “Las Mejores Canchas de Barrio de la Ciudad de México”, ubicadas en Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.

Brugada anunció que, de manera paralela, se implementará un programa deportivo permanente con promotores y especialistas para activar las canchas y fomentar su uso entre niñas, niños y jóvenes.