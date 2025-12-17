Recrudece el frío en CDMX: alertas naranjas y amarilla por heladas el jueves en estas alcaldías

Seguirán bajando las temperaturas en la capital. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 09:00 horas del 18 de diciembre.

Se activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves en la demarcación de Tlalpan.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/99JL2NiB6E — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 09:00 horas.

Asimismo, se informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves en las Alcaldías de Milpa Alta y Xochimilco.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/99JL2NiB6E — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.