Aguinaldo: guía para solicitar acompañamiento policial al retirar tu dinero en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene disponible el servicio de acompañamiento a cuentahabientes para quienes acuden a retirar efectivo en bancos o cajeros automáticos, incluido el pago de aguinaldo. La dependencia ha informado en diversos comunicados y tarjetas informativas que este apoyo opera durante todo el año y puede solicitarse mediante la aplicación Mi Policía, por teléfono o directamente con un oficial en vía pública.

La SSC actualizó en 2025 las funciones de la aplicación Mi Policía para fortalecer la atención ciudadana en situaciones relacionadas con seguridad. En un comunicado del 5 de junio de 2025, la dependencia indicó que la herramienta integra opciones para enviar reportes y solicitar servicios, entre ellos el acompañamiento hacia instituciones bancarias. Con esta actualización, la dependencia señaló que los elementos pueden localizar al solicitante y desplazarse hasta su ubicación inicial.

En una tarjeta informativa publicada el 15 de julio de 2025, la SSC documentó un caso en el que oficiales acompañaron a un cuentahabiente que pidió apoyo para acudir a un cajero automático. La corporación informó que los policías realizaron el traslado, permanecieron en el lugar hasta que concluyó la operación y regresaron con la persona al punto solicitado. Este registro mostró cómo se activa el servicio a partir de una solicitud directa.

El Gobierno de la Ciudad de México también informó que el acompañamiento puede solicitarse desde la app Mi Policía, mediante el 911 o a través del número de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS): 55 5208 9898. La persona debe proporcionar ubicación, vestimenta y destino para facilitar la identificación por parte de los oficiales que acuden al llamado.

Modalidades oficiales para solicitar acompañamiento policial

Uso de la aplicación Mi Policía

La SSC ha señalado que la app Mi Policía es la vía más directa para solicitar acompañamiento. El usuario ingresa al menú de servicios y selecciona “Acompañamiento a cuentahabientes”. Después proporciona nombre, ubicación, destino y características de vestimenta. Esta información permite que los elementos asignados identifiquen al solicitante cuando arriban al punto de encuentro.

Solicitud telefónica

El Gobierno capitalino confirmó en diciembre de 2024 que el acompañamiento también puede solicitarse mediante una llamada al 911 o al número de la UCS. La persona debe indicar su ubicación y el lugar donde realizará el retiro. La SSC canaliza la petición al cuadrante correspondiente para enviar a los oficiales disponibles.

Petición directa a un oficial

La tarjeta informativa del 15 de julio de 2025 mostró que es posible solicitar el acompañamiento directamente a un policía en vía pública. El oficial puede iniciar el acompañamiento desde ese punto y, en caso necesario, solicitar apoyo adicional por radio. La SSC señaló en ese reporte que el usuario puede abordar la unidad oficial cuando las condiciones del traslado así lo requieren.

Cómo opera el acompañamiento durante el retiro del aguinaldo

El servicio consiste en que policías de sectores o de la Policía Bancaria e Industrial se trasladan al punto donde se encuentra el ciudadano, lo acompañan hacia la institución bancaria y permanecen en el lugar hasta que concluye la operación. Después pueden regresar con la persona a su punto de origen. La SSC ha reiterado en sus publicaciones que el servicio no tiene costo y se activa exclusivamente a solicitud del usuario.

En los comunicados oficiales, la dependencia ha informado que los policías asignados se presentan con uniforme completo e identificaciones visibles. También ha indicado que el acompañamiento no implica conocer montos ni características de la transacción, ya que la corporación no solicita datos sobre cantidades a retirar.

La SSC ha difundido recomendaciones generales para el manejo de efectivo, entre ellas evitar cajeros con anomalías, no aceptar ayuda de personas desconocidas y resguardar el NIP durante la operación. Aunque estas medidas no sustituyen el acompañamiento, forman parte de las acciones preventivas que la institución publica en temporadas de mayor movimiento económico, como el periodo en el que se paga el aguinaldo.