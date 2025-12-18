Brugada anuncia la conformación de un frente común para combatir el delito de extorsión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la conformación de un frente común para combatir el delito de extorsión en el área metropolitana del Valle de México, donde participará la capital mexicana en coordinación con el Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Este jueves 18 de diciembre, Brugada precisó que entre las acciones que contempla la estrategia para combatir dicho delito se encuentra el incremento de revisiones en centros penitenciarios, el fortalecimiento de inhibidores de señales electromagnéticas y una mayor coordinación operativa entre las áreas de seguridad, inteligencia y procuración de justicia de las entidades participantes.

“El delito de extorsión, como sabemos, es uno de los delitos que más lastima a la población, así que hemos tomado la decisión de coordinarnos de manera metropolitana y hacer un frente; un frente de los distintos gobiernos, para combatir este delito”, declaró.

Lo anterior fue presentado por la mandataria capitalina en la Cuarta Reunión Metropolitana de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículo, realizada en el Museo de la Ciudad de México, donde acudieron representantes de las entidades mencionadas, así como los siguientes gobernadores morenistas: Delfina Gómez Álvarez, del Estado de México; Margarita González Saravia, de Morelos; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; y Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla.

Los dirigentes, así como los representantes de Hidalgo y Tlaxcala, acordaron fortalecer la coordinación metropolitana para enfrentar delitos de alto impacto, con énfasis en la extorsión, que fue planteada como el eje prioritario de la estrategia, pues es identificada como una práctica que trasciende límites territoriales y competencias estatales.

La mandataria capitalina también informó que los gobiernos estatales avanzan en la revisión y actualización de sus marcos normativos con el objetivo de homologar códigos penales, adecuar leyes locales a reformas recientemente aprobadas y fortalecer las sanciones contra este delito, como parte de un proceso de armonización legal a escala metropolitana.

Durante la reunión destacó que esta coordinación interestatal surgió originalmente para atender el robo de vehículos y que, como resultado del trabajo conjunto, durante el presente año se registró una reducción de 20% en ese delito en las entidades participantes, con disminuciones “que van de 5 a 48%”.

“Vamos por una ciudad libre de extorsión”: Brugada

El anuncio del frente metropolitano contra la extorsión se da tres días después de que el Gobierno de la Ciudad de México presentó la estrategia “Vamos por una ciudad libre de extorsión”, un plan integral conformado por 15 acciones que incluye la creación de un Pacto de Ciudad contra la Extorsión y la participación de empresarios, comerciantes, organizaciones sociales, escuelas e iglesias.

Desde el Palacio del Ayuntamiento, el pasado 15 de diciembre, Brugada señaló que la extorsión se ubica entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, por lo que la estrategia articula acciones preventivas, operativas y legales desde distintas áreas del gobierno capitalino.

En lo que va de 2025 se registraron 234 personas detenidas por el delito de extorsión y 23 más por tentativa, cifras que superan a las del mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 181 y nueve detenciones, respectivamente, de acuerdo con datos presentados por la actual administración.

Durante 2025, el Gobierno local informó que se colocaron mil 897 botones de auxilio, frente a 296 del año anterior, y que al considerar tanto dispositivos físicos como virtuales, la cifra asciende a 2 mil 170, en comparación con 361 en 2024.

En materia de prevención, la estrategia prevé la creación de redes vecinales, empresariales y comerciales, acompañadas de talleres, capacitaciones y acciones de autocuidado, así como una campaña de comunicación para fortalecer la cultura de la denuncia y facilitar la atención inmediata a las víctimas sin necesidad de acudir al Ministerio Público.

En el ámbito operativo, el plan contempla el fortalecimiento de la videovigilancia en negocios, la vinculación de cámaras privadas al C5, la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios y la creación de un gabinete especial contra la extorsión, encargado de coordinar acciones entre dependencias.

La estrategia también incluye acciones ministeriales y patrimoniales como detenciones, cateos, aseguramientos y procesos de extinción de dominio en zonas de alta incidencia, así como un programa integral de protección y atención a víctimas, con acompañamiento jurídico y atención psicológica.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se han atendido más de 2 mil 608 llamadas relacionadas con extorsión, algunas de las cuales permitieron desactivar amenazas sin riesgo para las víctimas y otras derivaron en investigaciones y detenciones, como parte de un modelo que incluye manejo de crisis, asesoría jurídica y atención psicológica.