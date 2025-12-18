Decomisan 327 kilos de pirotécnica en el Metro, la mayoría en la estación Merced

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras los primeros dos días de implementación del operativo “Cero Pirotecnia", la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el decomiso de 327 kilogramos de mercancía pirotécnica al interior de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En una tarjeta informativa, la dependencia informó que los aseguramientos se realizaron los días 16 y 17 de diciembre en distintas estaciones del Metro. La mayor parte del decomiso ocurrió en la estación Merced, de la Línea 1, donde se aseguraron 178 kilogramos el lunes 16 y 144 kilogramos el martes 17.

En tanto, el miércoles 17, en la estación Pino Suárez, también de la Línea 1, se decomisaron dos kilogramos, mientras que en Candelaria, de la Línea 4, se aseguraron tres kilogramos.

La SSC informó que el operativo Cero Pirotecnia inició el 16 de diciembre y concluirá el 6 de enero, con el objetivo de inhibir y evitar el ingreso de cohetes y otros artículos pirotécnicos a las instalaciones del gigante naranja, debido al riesgo que representan para las personas usuarias de este medio de transporte.

Durante este periodo, se reforzará la vigilancia en las 12 líneas de la red, con énfasis en las estaciones Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Zócalo-Tenochtitlán, Pino Suárez y Salto del Agua.

Los decomisos realizados por la coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro son entregados al grupo Fuerza de Tarea de la SSC para su destrucción.

Este tipo de operativos se implementan de manera recurrente en septiembre, con motivo de las fiestas patrias, y en diciembre, durante la temporada navideña, para prevenir incidentes derivados de la transportación clandestina de pirotecnia al interior del Metro.