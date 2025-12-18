El 90% de los migrantes que vivían en calles de la CDMX ya están en albergues

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México informó que 90% de las personas migrantes que se encontraban en situación de calle ya fueron trasladadas a albergues, como parte de la estrategia para atender la movilidad humana en la ciudad.

El dato fue presentado este 18 de diciembre por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien anunció la creación del Centro Multiservicios de Atención a la Movilidad Humana Hortensia Bussi, el cual integrará en un mismo lugar los servicios y la atención del gobierno, de las agencias internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil.

“Estamos construyendo protocolos, estamos buscando la manera de garantizar que los migrantes que están en la Ciudad de México vivan felices”, dijo la morenista frente a integrantes de colectivos defensores de los migrantes.

Durante la Jornada por el Día Internacional de las Personas Migrantes, realizada en el Bosque de Chapultepec, la mandataria capitalina señaló que al inicio de su gestión había “muchos migrantes en las calles”, quienes permanecían en campamentos y espacios públicos, situación que, afirmó, ha cambiado de manera sustancial.

Brugada aseguró que se ampliaron los espacios de atención existentes y se duplicó la capacidad de alojamiento, al pasar de 370 a 700 personas en los albergues, además de incorporar áreas específicas para población LGBTTIQ+ y personas con discapacidad. También destacó la implementación de un padrón digital de huéspedes, a través del cual las personas migrantes pueden acceder a servicios de la ciudad.

En su intervención, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que al inicio de la administración existían tres campamentos en vía pública con una población aproximada de dos mil personas migrantes, de los cuales dos ya no existen y el tercero registra una presencia menor.

Señaló que se ampliaron los albergues Vasco de Quiroga y González Bocanegra, con el objetivo de asegurar que ninguna persona migrante tenga que vivir en la calle: “Hoy la Ciudad de México tiene espacio suficiente para que ningún migrante en esta ciudad tenga que vivir en la calle”.

El funcionario agregó que el gobierno capitalino ha trabajado con embajadas, principalmente de países de América Latina, para realizar procesos de repatriación voluntaria, y que se consolidó un área especializada en atención a la población migrante dentro de la Secretaría de Gobierno (Secgob).

Durante el acto, Brugada hizo un llamado a otras ciudades del mundo a convertirse en “ciudades refugio” y a construir una alianza internacional para la protección de los derechos de las personas migrantes, en un contexto global marcado, dijo, por el resurgimiento del racismo, la discriminación y la xenofobia.