En CDMX se registran dos asesinatos en menos de 24 horas

Detienen a presunto implicado en el asesinato a golpes de un hombre en la Cuauhtémoc. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En menos de 24 horas, la violencia se manifestó en dos hechos distintos en la capital: una mujer fue asesinada a balazos en la alcaldía Iztacalco y, en un caso separado, un hombre fue asesinado a golpes en la alcaldía Cuauhtémoc, hecho por el que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un posible responsable.

Sobre el feminicidio, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que sus oficiales tomaron conocimiento de una agresión con arma de fuego contra una mujer que perdió la vida en la avenida Añil y el Canal de Río Churubusco, en la colonia Granjas México. De acuerdo con la información oficial, el ataque habría sido perpetrado por su expareja sentimental.

La dependencia indicó que uniformados que patrullaban la zona escucharon los disparos y se aproximaron al sitio, donde el agresor, que portaba el arma de fuego, se autolesionó en el pecho. El hombre fue trasladado bajo custodia policial a un hospital, donde fue reportado sin vida.

La SSC señaló que la zona fue acordonada y que se dio parte al agente del Ministerio Público para la realización de los servicios periciales correspondientes y el inicio de las investigaciones del caso.

Detención por homicidio en Cuauhtémoc

En un comunicado distinto, la SSC informó que, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, detuvo al presunto responsable de un homicidio ocurrido el 17 de diciembre en el cruce de las calles Oyamel y Azhares, en la colonia Santa María Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc.

Según la dependencia, la víctima, un hombre de aproximadamente 35 años, fue hallado sin vida con golpes contusos. Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Centro, las autoridades identificaron a un sujeto que huyó del lugar a bordo de un vehículo blanco.

Derivado de ello, policías implementaron un dispositivo de búsqueda con vigilancias fijas y móviles, así como patrullajes en la demarcación. Fue en la avenida Sonora, en su cruce con la avenida Insurgentes, colonia Hipódromo Condesa, donde ubicaron a un hombre cuyas características coincidían con las del presunto homicida.

La SSC informó que, tras una revisión preventiva, al hombre se le aseguró una bolsa de plástico con marihuana a granel, identificaciones personales y un teléfono celular.

Marihuana y teléfono celular asegurados. Foto: Especial.

El detenido, de 50 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con lo asegurado, para que se determine su situación jurídica y se continúen las investigaciones por el homicidio.