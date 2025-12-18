Frío en CDMX: alerta en cinco alcaldías para la madrugada y amanecer del jueves

Clima
Frío en CDMX: alerta en cinco alcaldías para la madrugada y amanecer del juevesSe pronostican bajas temperaturas entre las 02:00 horas y las 08:00 horas. Atienda las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes en cinco alcaldías.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 02:00 horas y las 08:00 horas.
La Alerta Amarilla se activó para las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.