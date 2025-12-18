Operativo de la SSC contra extorsión desata balacera; hay seis detenidos y un policía herido

Detenidos durante balacera contra elementos de la SSC en la Cuauhtémoc. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un operativo de combate al delito de extorsión realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Cuauhtémoc dejó un policía lesionado por arma de fuego y seis personas detenidas, tras un intercambio de disparos registrado a plena luz del día en la calle Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc.

La dependencia informó que las acciones fueron desplegadas por personal de Inteligencia e Investigación Policial, luego de una denuncia recibida en el área especializada en extorsión.

Según la SSC, un grupo de sujetos habría amenazado a trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería ubicada en esa zona.

Con base en trabajos de inteligencia, los oficiales establecieron vigilancias fijas y móviles para identificar a los responsables.?

Durante esas labores, este jueves 18 de diciembre, los presuntos extorsionadores arribaron armados y, cuando los policías intervinieron para su detención, uno de ellos realizó disparos contra los uniformados.

Los policías repelieron la agresión. Como resultado, un oficial resultó lesionado en la cavidad abdominal y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, donde se reporta estable.

En un primer reporte y en un mensaje difundido en redes sociales, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó que cuatro presuntos responsables fueron detenidos tras los hechos y que las acciones operativas en la zona continuaban.

En un comunicado posterior, la dependencia precisó que además se logró la detención de otros dos presuntos responsables. Los seis detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La SSC indicó que continúa la atención a las personas denunciantes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.