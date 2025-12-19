Brugada anuncia instalación de 50 módulos en CDMX para envolver regalos con papel reciclado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la instalación de 50 módulos gratuitos para envolver regalos con papel reciclado en centros comerciales y plazas de la capital, como parte de la campaña “Porque te quiero, que esta Navidad sea sustentable”.

Con el objetivo de ofrecer una alternativa a las envolturas tradicionales, cuyo uso incrementa la producción de basura en estas fechas, los módulos funcionarán los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, así como los días 2, 3 y 4 de enero de 2026, en un horario de 11:00 de la mañana a 18:00 de la tarde.

Los habitantes de la capital podrán encontrarlos en los siguientes puntos:

Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez.

Parque Duraznos: Bosque de Duraznos 39, Bosque de las Lomas, Miguel Hidalgo.

Parque Alameda: Av. Juárez 76, Centro, Cuauhtémoc.

Reforma 222: Av. Paseo de la Reforma 222, Juárez, Cuauhtémoc.

Parque Vía Vallejo: Calle Pte. 128 549, San Miguel Amantla, Azcapotzalco.

Parque Tezontle: Av. Canal de Tezontle 1512, Iztapalapa.

Parque Lindavista: Colector 13 280, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero.

Parque Las Antenas: Av. Canal de Garay 3278, Iztapalapa.

Parque Tepeyac: Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero.

Durante el arranque de la iniciativa, realizado en el Centro Comercial Reforma 222, en la alcaldía Cuauhtémoc, Brugada señaló que en la Ciudad de México se producen diario más de 8 mil 500 toneladas de residuos y que, en esta época del año, la cantidad aumenta hasta en 25%, principalmente por las envolturas de regalos.

En ese contexto, la mandataria capitalina llamó a la población a modificar las prácticas tradicionales de consumo asociadas a las fiestas de fin de año. “Entreguen sus regalos con papel reciclado, háganlo, va a ser una novedad, y cuando lo entregan, digan que es por el bien y por el futuro de la ciudad y de las niñas y los niños”, afirmó.

Sostuvo que el uso de papel reciclado, como periódico u otros materiales previamente utilizados, permitiría reducir la generación de desechos: “Evitemos eso, y lo que podemos hacer es que nadie se sienta si le dan un regalo envuelto en papel reciclado”, expresó.

La jefa de Gobierno también convocó a los centros comerciales a sumarse a la campaña y a ofrecer a sus clientes papel reciclado para el envoltorio de obsequios.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza indicó que la campaña se apoya en la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado para implementar acciones orientadas a la reducción de residuos durante una de las temporadas de mayor consumo en la capital.