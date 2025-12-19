Brugada encabeza entrega de 309 viviendas de interés social para trabajadores del Metro de CDMX. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, encabezó la entrega de 309 viviendas de interés social destinadas a trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicadas en las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón e Iztacalco, con una inversión total de 324 millones de pesos, en beneficio de más de mil 200 personas.

Durante el acto, Brugada anunció que para 2025 y 2026 el presupuesto destinado a vivienda social será duplicado; entonces recordó que actualmente la Secretaría de Vivienda dispone de 9 mil millones de pesos, con la meta de alcanzar 200 mil acciones de vivienda subsidiada al cierre del sexenio, en 2030.

Sobre las viviendas entregadas este viernes 19 de diciembre, informó que 240 viviendas corresponden al conjunto habitacional de Nextengo 73, en Azcapotzalco, mientras que el resto se distribuye entre los desarrollos de Acapulco 44 (Álvaro Obregón) y Añil 411 (Iztacalco).

Señaló que los departamentos cuentan con 65 metros cuadrados de superficie, en línea con el cambio de reglas de operación impulsado por su administración para que no se construyan viviendas menores a 60 metros cuadrados dentro de los programas públicos de vivienda.

También indicó que la política de vivienda de su gobierno prioriza la construcción en zonas con infraestructura, servicios y conectividad, y que busca evitar la expulsión de población hacia la periferia.

En ese contexto, Brugada recordó que su administración elabora una Ley de rentas justas, asequibles y razonables, con el objetivo de contener el aumento de las rentas y atender el fenómeno de la gentrificación, aunque esta propuesta ha formado parte de su discurso desde que presentó el “Bando 1: Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local”, el pasado 16 de julio. A cinco meses, la morenista aún no precisa fechas concretas para impulsar dicha propuesta legislativa.

En la entrega de vivienda, ella misma reconoció que el gobierno capitalino cuenta con un padrón de personas desplazadas de colonias como Roma y Condesa, en Cuauhtémoc, a quienes, dijo, se pretende priorizar en los programas de vivienda social.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, precisó que, además de las 309 viviendas entregadas este día, durante la semana se entregaron 340 viviendas en total, como parte del cierre anual del programa. Detalló que el conjunto de Nextengo 73 implicó una inversión de 267 millones de pesos, de los cuales 76 millones fueron aportados por la actual administración.

El funcionario no desglosó la inversión destinada a los predios de Álvaro Obregón e Iztacalco.

Muñoz Santini puntualizó que el gobierno de la CDMX cerrará el año con cerca de 5 mil viviendas nuevas entregadas y con más de 20 mil créditos de mejoramiento de vivienda otorgados, todos sin intereses y con esquemas de pago a largo plazo.

Añadió que se ha registrado una recuperación de mil millones de pesos adicionales respecto a lo proyectado en la recaudación de estos créditos.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, detalló que el conjunto habitacional de Nextengo 73 consta de 240 departamentos, edificados en un predio de 7 mil 568 metros cuadrados, y cuenta con infraestructura como áreas verdes, estacionamiento, planta de tratamiento de aguas residuales, captación pluvial, calentadores solares y sistemas de seguridad.

Reconoció el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y solicitó que el programa continúe para beneficiar a más trabajadores.

En representación de las personas beneficiarias, Carmen Tejeda González, trabajadora del Metro, señaló que la entrega de los departamentos es resultado de un proceso de varios años que incluyó la adquisición del terreno, la gestión administrativa y la supervisión técnica.