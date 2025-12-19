Clima

Frío y heladas en CDMX: activan alertas naranja y amarilla para el sábado en estas alcaldías

Se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas. Se recomienda atender las siguientes indicaciones.
viernes, 19 de diciembre de 2025 · 17:59

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 20/12/2025, en la demarcación de Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

Asimismo, se informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 20/12/2025, en las Alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones para el frío

  • Proteger niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Si usa calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
  • Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.
  • Mantener el esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo).
  • Abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
  • Resguardar mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

