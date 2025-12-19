Guía actualizada: cómo tramitar tu licencia de conducir permanente en línea y sin cita en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) mantiene habilitado el trámite en línea para obtener la licencia de conducir permanente sin necesidad de acudir a un módulo ni agendar una cita presencial. El procedimiento forma parte de las opciones digitales disponibles en la plataforma Llave CDMX, donde las personas usuarias pueden iniciar sesión, cargar documentos, generar la línea de captura y descargar la versión digital del documento una vez concluido el proceso.

El sistema permite realizar el trámite desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Para iniciar, es necesario contar con una cuenta activa de Llave CDMX. Una vez dentro del portal, los usuarios deben confirmar sus datos, adjuntar su identificación vigente y un comprobante de domicilio reciente. El trámite requiere el pago correspondiente, que se procesa mediante la línea de captura generada y que puede reflejarse en un lapso máximo de 72 horas.

La licencia permanente se habilitó nuevamente a partir de un programa que comenzó a finales de 2024 y continuó durante 2025. La SEMOVI mantiene activo el sistema digital para permitir que más personas gestionen el documento sin filas ni tiempos de espera en módulos presenciales.

Requisitos para realizar el trámite de licencia permanente en línea

La dependencia establece una serie de requisitos básicos para que las personas puedan completar el trámite sin acudir a una oficina. Entre ellos se encuentran la identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México y la generación del pago del costo actual del trámite, que asciende a 1,500 pesos.

La plataforma solicita que todos los documentos sean cargados en formato digital y que la información coincida con los registros oficiales. En caso de inconsistencias, el sistema puede solicitar una verificación adicional antes de proceder a la emisión de la licencia.

Además del pago, las personas deben aceptar las condiciones de uso del servicio digital y confirmar la autenticidad de los datos proporcionados. Una vez que el pago se refleja en el sistema, la plataforma activa la opción de descargar la licencia digital permanente.

Examen teórico para quienes solicitan la licencia por primera vez

Las personas que tramitan la licencia permanente sin contar previamente con una licencia Tipo A deben aprobar un examen teórico. El contenido está basado en el Reglamento de Tránsito y en la Ley de Movilidad. El examen se puede realizar en línea o en módulos físicos, según disponibilidad.

La prueba incluye preguntas relacionadas con normas viales, señales de tránsito, obligaciones de las personas conductoras y consideraciones de seguridad. Cuando el aspirante acredita el examen, puede continuar con el trámite digital sin necesidad de agendar una cita presencial.

Quienes ya cuentan con una licencia Tipo A vigente no deben presentar este examen, siempre que sus datos personales estén actualizados en los registros de la SEMOVI.

Descarga de la licencia digital y opciones para obtener el plástico

Al finalizar el trámite, la licencia permanente digital queda disponible para descarga dentro de la cuenta Llave CDMX. El archivo se puede guardar en dispositivos móviles y cuenta con validez oficial en todo el país. Esta modalidad permite que las personas puedan acreditar su permiso de conducir sin portar físicamente la tarjeta plástica.

Quienes deseen obtener el plástico pueden agendar una cita posterior en los módulos de control vehicular y licencias distribuidos en la Ciudad de México. La entrega del documento físico sigue las mismas reglas de operación que otros trámites presenciales de la SEMOVI.

Alternativas para quienes no realizan el trámite completamente en línea

Aunque el trámite digital es la opción principal para obtener la licencia sin cita, la SEMOVI mantiene atención presencial en módulos fijos y puntos móviles. Algunas sedes de la Tesorería permiten el acceso sin cita, aunque los tiempos de espera pueden variar debido a la demanda.

Para estas opciones presenciales, las personas deben presentar los mismos documentos requeridos en el trámite digital. El personal verifica la documentación, procesa el pago y emite la licencia de acuerdo con los lineamientos vigentes.

Fecha de disponibilidad del programa de licencia permanente

La emisión digital de la licencia permanente continúa vigente desde su reactivación en 2024. Durante 2025, la SEMOVI difundió que el trámite permanecerá disponible mientras siga activo el sistema y no exista un aviso oficial que indique lo contrario. Hasta ahora, la dependencia no ha emitido una fecha límite para su conclusión.