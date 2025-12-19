Piloto de Magnicharters secuestra un avión en el AICM tras ser despedido (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un piloto de la aerolínea Magnicharters fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación Civil en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de que se atrincheró en un avión repleto de pasajeros.

De acuerdo con medios locales, el piloto, cuya identidad no ha sido revelada, se molestó debido a que fue despedido, por lo que se negó a descender del avión que debía cubrir la ruta CDMX- Cancún.

En redes sociales circuló un video grabado por uno de los pasajeros donde se observa al piloto hablando a través del altavoz, explicando los motivos por los que decidió no bajar del avión ni permitir el descenso de los pasajeros.

#Breaking Un capitán de la aerolínea mexicana #MagniCharters, mantuvo en tierra un vuelo del día de hoy debido al adeudo de 5 meses de viáticos que presenta la aerolínea externando más casos de desacuerdos dentro de la compañía.



En el video se observa como el piloto explica que… pic.twitter.com/gXXHIMZGeW — EnElAire (@Enel_Aire) December 20, 2025

Según el portal de Milenio, el piloto exigió hablar con personal de comunicación social del AICM y con Protección Civil.

Sin embargo, momentos después los pasajeros decidieron bajar del avión apoyados por elementos de la Secretaría de Marina, y posteriormente personal del AICM obligó al piloto a descender de la aeronave.

Más videos muestran a pasajeros en la sala de abordaje, molestos por no poder viajar a su destino.