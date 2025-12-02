Aseguran mil 863 toneladas de autopartes en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguraron mil 863 toneladas de autopartes durante un operativo denominado "Operación Cazador", realizado entre el 12 y el 27 de noviembre en cinco alcaldías.

En un comunicado conjunto, las instituciones precisaron que ejecutaron 20 cateos en inmuebles vinculados con desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.?

Todos los espacios intervenidos quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras que los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

Las mayores cantidades decomisadas se localizaron en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se aseguraron mil toneladas en la colonia Morelos y 500 toneladas en la colonia ex Hipódromo de Peralvillo. En Iztapalapa, las autoridades reportaron 20 toneladas en un inmueble de la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán.

Como parte del despliegue, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizó diez verificaciones administrativas en establecimientos comerciales para revisar que contaran con la documentación correspondiente para su operación.

El dispositivo se desarrolló, según el comunicado, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.