Ejecutan a tiros a una persona dentro del restaurante Luaú de la Zona Rosa en CDMX

Presencia policiaca en el lugar donde se perpetrò el crimen. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una persona fue asesinada a tiros en el interior del restaurante Luaú de la Zona Rosa en la Ciudad de Mexico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó de la agresión directa en contra de tres personas que se encontraban en el establecimiento de venta de comida en la calle Niza de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

”De acuerdo con los primeros reportes, una mujer y dos hombres consumían alimentos en el sitio cuando dos sujetos llegaron, realizaron las detonaciones y huyeron a bordo de una motocicleta”, informó la dependencia capitalina en su cuenta de X.

“Derivado de lo anterior, un hombre perdió la vida, mientras que otra persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital”, añadió la SSC.

Personal de la #SSC tomó conocimiento de un reporte de disparos, al parecer tras una agresión directa en contra de tres personas que se encontraban en un establecimiento de venta de comida, en la calle #Niza, de la colonia #Juárez, en la alcaldía… pic.twitter.com/KvRtPUq4jX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 22, 2025

El periodista Carlos Jiménez publicó que la víctima era socio de una cadena hotelera en Mazatlán, Sinaloa.