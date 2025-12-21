Se lograron acuerdos reparatorios por 480 millones de pesos tras explosión de pipa: Brugada

Explosión de pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Jefa de Gobierno, Clara Brugada presentó una rendición de cuentas sobre lo que el gobierno de la CDMX hizo tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia el pasado 10 de septiembre y reveló que lograron 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas, por un monto histórico de 480 millones de pesos.

De los 480 millones de pesos comprometidos con la reparación del daño, el 90 por ciento, 429 millones, ya han sido pagados a las familias afectadas y el resto se encuentra muy cerca de ser solventado, informó Brugada.

El 10 de Septiembre es una fecha que quedará en la memoria de nuestra ciudad, fue un día trágico que nos golpeó, que nos conmovió y que no vamos a olvidar”, dijo Brugada.

Sabemos que ninguna indemnización va a reparar la pérdida de una vida humana. Sabemos que ningún proceso de reparación de daños resarce el enorme dolor de las familias afectadas, nada sustituye la ausencia de un ser querido, expresó la jefa de gobierno y expresó solidaridad con todos los afectados y lesionados,

“Nuestras condolencias a los familiares de las 32 personas que lamentablemente perdieron la vida en este suceso”, aseveró.

Brugada hizo un reconocimiento a la Fiscalía General de Justicia, a la fiscal Bertha Alcalde.

Desde el primer instante que tuvimos conocimiento de este evento en La Concordia, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó un gran operativo de atención y rescate. Movilizamos a más de mil 400 servidoras y servidores públicos: bomberos, policías, brigadistas, personal de Protección Civil, personal de emergencias, médicos, paramédicos y otros especialistas, que llegaron en cuestión de minutos para auxiliar a las personas lesionadas y trasladarlas de manera inmediata a los hospitales. Todas las personas que lamentablemente resultaron lesionadas recibieron la mejor atención médica posible, destacó Clara Brugada.

“Aprovecho, nuevamente, para agradecer el enorme trabajo de los médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras y personal administrativo de los hospitales de los distintos subsistemas de Salud; fueron 23 hospitales que recibieron a las personas afectadas.

“Así que, un gran reconocimiento a todos los subsistemas de Salud, que son el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y también el Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros sistemas o subsistemas de salud. Agradezco mucho la inmediata organización para atender de la mejor manera a los afectados. Y gracias a ese trabajo ya fueron dadas de alta y continúan en proceso de recuperación desde sus hogares los afectados”, aseguró la Jefa de Gobierno.

También destacó que en todo momento se ofreció asesoría psicológica, contención emocional para las personas afectadas y sus familiares, mil 660 atenciones psicológicas se dieron por parte del Gobierno y se sigue acompañando, como ya se informó aquí, con ese tema.

El Gobierno de la ciudad en dos momentos entregó la cantidad total de 40 mil pesos a cada una de las víctimas y de sus familiares para que pudieran tener los recursos inmediatos, porque recordemos que se encontraron personas de quién dependía la familia, se encontraban personas hospitalizadas o lamentablemente estaban en una situación muy crítica, así que decidimos hacer este apoyo.

El Gobierno de la ciudad implementó distintas modificaciones al Reglamento de Tránsito para limitar los horarios de circulación de pipas con hidrocarburos, reducir a 30 kilómetros por hora el límite de velocidad y disminuir las cantidades de sustancias peligrosas que pueden transportarse en nuestra ciudad.

Y anunció que el próximo año van a presentar una aplicación, con la cual van a poder estar monitoreando a las pipas que transportan gas o hidrocarburos por la ciudad y vamos a tener un sistema de monitoreo de por dónde van, de qué velocidad llevan y en qué situación están.

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/version-mensajes-conferencia-de-prensa-informe-sobre-el-puente-de-la-concordia