Azotará el frío durante la madrugada y amanecer del martes en seis alcaldías de CDMX

Se pronostican bajas temperaturas entre las 02:00 y las 08:00 horas del 23 de diciembre. Siga estas recomendaciones
lunes, 22 de diciembre de 2025 · 16:02

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes en seis alcaldías

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 02:00 y las 08:00 horas del 23 de diciembre.

La Alerta Amarilla se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

 

 

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

