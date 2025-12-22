Consulta ciudadana de la Línea 6 del Cablebús desata enfrentamientos y denuncias de exclusión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consulta ciudadana de la Línea 6 del Cablebús en San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta, transcurrió en medio de cuestionamientos de comuneros, enfrentamientos físicos y denuncias de exclusión, en un momento en el que el proyecto ya forma parte de la estrategia central de movilidad impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y cuenta con procesos de licitación y financiamiento público en marcha.

El proyecto de la Línea 6 fue anunciado por Brugada desde su campaña como uno de los ejes para conectar zonas periféricas de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Tras asumir la Jefatura de Gobierno, presentó formalmente el proyecto el 26 de mayo de 2025 y lo definió como una “gran transformación”.

La ruta contempla un recorrido de 12.3 kilómetros, con un tiempo estimado de traslado de 45 minutos y siete estaciones: Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecómitl, San Juan Ixtayopan, Santiago Tulyehualco, Juan Palomo y Metro Tláhuac.

Sin embargo, el pasado 21 de diciembre se realizó una asamblea extraordinaria en la plaza cívica de San Francisco Tecoxpa para definir la postura comunitaria sobre el proyecto. Comuneros inconformes de los nueve pueblos originarios declararon a medios que la convocatoria fue cerrada y restringió el acceso a un grupo reducido de personas, lo que derivó en empujones, gritos y el uso de gas pimienta cuando habitantes excluidos intentaron ingresar.

Al interior de la asamblea, el proyecto fue aprobado a mano alzada con 131 votos a favor y 17 en contra. Durante el desarrollo de la sesión permanecieron funcionarios de la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y representantes de la jefatura de Gobierno. De acuerdo con los reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se mantuvieron sin intervenir durante los disturbios y actuaron al final de los hechos violentos.

Los inconformes acusaron a dos sujetos identificados como Luis Linares y José Morales Nava como presuntos responsables de haber operado el proceso de consulta a favor del proyecto gubernamental. En las inmediaciones de la plaza se registró la presencia de vallas para impedir el libre acceso; ante ello, los inconformes enunciaron consignas en rechazo al Cablebús y contra los organizadores de la asamblea.

Horas después, comuneras y comuneros que se oponen al proyecto bloquearon la carretera Xochimilco-Oaxtepec como protesta por las lesiones sufridas en los enfrentamientos por seis comuneras y un comunero, según informó La Jornada.

A pesar de la inconformidad manifestada por los habitantes, SAPI difundió un posicionamiento en redes sociales en el que aseguró que el “sí” al Cablebús fue aprobado por mayoría, conforme a los sistemas normativos de San Francisco Tecoxpa, y que el proceso respetó la autonomía y la libre determinación del pueblo mediante un Protocolo de Consulta acordado con autoridades comunitarias. Este mensaje fue posteriormente eliminado de las plataformas oficiales.

La consulta se realizó cuando el proyecto ya avanzaba en el plano administrativo y financiero. El 27 de octubre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México inició los procesos de licitación para la Línea 6 del Cablebús mediante dos concursos públicos; el primero, identificado como OTLP-DEST-L-006-2025, corresponde a la supervisión del proyecto integral, con un periodo de ejecución de mil 127 días naturales, del 21 de noviembre de 2025 al 21 de diciembre de 2028, y un capital contable mínimo requerido de 64 millones de pesos.

El segundo procedimiento, OTLP-DEST-L-007-2025, corresponde al proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la línea, con un plazo de 1,096 días naturales, del 29 de noviembre de 2025 al 28 de noviembre de 2028, y un capital contable exigido de 2 mil 55 millones de pesos.

El Paquete Económico 2026, ya aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, asigna 4 mil 559.7 millones de pesos para la construcción de las Líneas 5 y 6 del Cablebús. En paralelo, el 9 de diciembre, Brugada colocó en la Bolsa Mexicana de Valores un Bono Verde por 3 mil millones de pesos, el mayor emitido en la historia de la capital, como parte del esquema de financiamiento para ambos proyectos.