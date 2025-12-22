Este es el menú para Nochebuena y Fin de Año en El Torito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya definió los menús que se ofrecerán durante las cenas de Nochebuena y Fin de Año a las personas que sean detenidas y trasladadas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, “El Torito”.?

El 24 de diciembre las personas detenidas cenarán espagueti a la crema con jamón y piña, pavo en salsa de mango con habanero acompañado de papas con queso y crema, ensalada de manzana con crema, pasas y nueces como postre. Como bebida, ponche de frutas de temporada.?

Para quienes ingresen el 31 de diciembre, el menú incluye sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos, pavo en salsa de arándanos con chipotle acompañado de ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil, además de ensalada de manzana como postre y ponche como bebida.

Estas cenas se brindarán a las personas sancionadas por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y disposiciones de la Ley de Cultura Cívica, es decir, por conducir con niveles de alcohol no permitidos en la sangre o bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.?

La SSC reiteró el llamado a habitantes y visitantes de la capital a no conducir tras ingerir bebidas alcohólicas, con el objetivo de prevenir accidentes y evitar sanciones administrativas durante las celebraciones decembrinas.



