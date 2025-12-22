Frío, heladas, niebla, lluvias fuertes y chubascos prevalecerán en la víspera de Nochebuena

Una mujer se protegió de las bajas temperaturas en Avenida Juárez en CDMX este lunes. Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Este 23 de diciembre continuará el ambiente frío y las lluvias en buena parte del país, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que en una veintena de estados haya temperaturas inferiores a los cinco grados y alertó sobre heladas y niebla.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca); muy fuertes en Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca; fuertes en Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Además, chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero y Morelos.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente de la República Mexicana, originando ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiación nocturna, debido al predominio de cielo despejado.

Ambiente muy frío en noche y madrugada

Para el martes, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica, sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas y Quintana Roo.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Baja California.

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Se mantienen condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de lluvias para el martes 23 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte) y Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Pronóstico de temperaturas para el martes 23 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo), Chiapas (costa e istmo), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 23 de diciembre: