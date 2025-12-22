Operadores del Metro serán entrenados en cabinas virtuales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó cuatro simuladores de operación para la capacitación de trabajadoras y trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, como parte del proceso de renovación de la Línea 1.

“La mejor apuesta que podemos hacer es invertir en tecnología y en los trabajadores y trabajadoras, porque esta apuesta abona para el mejor futuro de nuestro Metro”, afirmó la dirigente local durante la entrega de los simuladores, que son cabinas de entrenamiento virtual que permiten recrear incidentes que pueden presentarse en la zona de vías, con el objetivo de capacitar a los operadores sin exponer a las personas usuarias.

La entrega se realizó en instalaciones ubicadas en la colonia Cuatro Árboles, en la alcaldía Venustiano Carranza, y se enmarca en la renovación integral de la Línea 1, con una inversión total de 37 mil millones de pesos.

En el mismo evento, Brugada dio el banderazo de salida a 11 vehículos operativos, destinados a facilitar el traslado del personal a distintas instalaciones.

La morenista recordó que en 2026 el Metro contará con un presupuesto de 25 mil millones de pesos, aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, además de recursos federales para el mantenimiento de las líneas 3 y A, así como para la conclusión de la conexión de las líneas 12 y 1.

Señaló que el monto representa un incremento de 20% en los recursos destinados al sistema en los últimos dos años.

También destacó que su administración ya cuenta con un plan maestro para la renovación de la Línea 3, cuyo inicio está previsto para 2026, y que se avanza en la planeación de la reestructuración de la Línea A y en la conclusión de la Línea 12, con apoyo del Gobierno federal.

En el evento estuvo presente el director del Metro, Adrián Ruvalcaba, quien precisó que las capacitaciones en los simuladores alcanzarán a más de 4 mil 600 trabajadoras y trabajadores del STC Metro.