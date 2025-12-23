Gobierno de CDMX inicia programa de chatarrizaciÃ³n y renovaciÃ³n de taxis. Foto: Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- A 170 dÃ­as de que la Ciudad de MÃ©xico sea sede del Mundial de Futbol de 2026, el Gobierno capitalino iniciÃ³ la chatarrizaciÃ³n de 300 taxis obsoletos como parte del Programa de SustituciÃ³n de Transporte PÃºblico Individual, que contempla la renovaciÃ³n de 800 unidades y la incorporaciÃ³n de una nueva cromÃ¡tica vinculada al torneo.

El arranque del programa fue presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien informÃ³ que las 300 unidades sustituidas en esta primera etapa tendrÃ¡n una imagen distinta a la actual, relacionada con el Mundial que se celebrarÃ¡ el prÃ³ximo aÃ±o en la capital del paÃ­s.

De acuerdo con el boletÃ­n, el programa establece apoyos econÃ³micos diferenciados para la sustituciÃ³n de unidades: 120 mil pesos para vehÃ­culos de gasolina, 150 mil pesos para unidades hÃ­bridas y 200 mil pesos para taxis elÃ©ctricos

Durante la presentaciÃ³n, la mandataria seÃ±alÃ³ que en la Ciudad de MÃ©xico se realizan 17 millones de viajes diarios y que alrededor de 600 mil personas utilizan el servicio de taxi cada dÃ­a; al sumar la Zona Metropolitana, la cifra asciende a cerca de un millÃ³n de traslados diarios en este medio de transporte

Del total de 800 unidades de transporte pÃºblico incluidas en el programa de chatarrizaciÃ³n y sustituciÃ³n, 300 corresponden a taxis

Brugada informÃ³ que el programa se fortalecerÃ¡ en 2026 bajo cuatro ejes: renovaciÃ³n de taxis con prioridad en electromovilidad; modernizaciÃ³n tecnolÃ³gica mediante una aplicaciÃ³n para la contrataciÃ³n del servicio; implementaciÃ³n de un programa integral de seguridad para pasajeros y conductores con sistemas de geolocalizaciÃ³n, botones de pÃ¡nico, videocÃ¡maras y monitoreo; asÃ­ como capacitaciÃ³n turÃ­stica rumbo al Mundial de Futbol de 2026

Por su parte, el titular de la SecretarÃ­a de Movilidad (Semovi), HÃ©ctor Ulises GarcÃ­a Nieto, indicÃ³ que, debido a la alta demanda de concesionarios interesados en renovar sus unidades, el prÃ³ximo aÃ±o se incrementarÃ¡ a mil el nÃºmero de taxis a reemplazar. AÃ±adiÃ³ que la dependencia mantiene conversaciones con fabricantes para reducir los precios de vehÃ­culos hÃ­bridos y elÃ©ctricos y facilitar su adquisiciÃ³n.

Finalmente, la representante de la asociaciÃ³n civil Sitios Unidos del Sur-Sitio 147 Tlalpan, Josefina Nava Ruiz, seÃ±alÃ³ que el programa de sustituciÃ³n de vehÃ­culos representa la incorporaciÃ³n de unidades que, afirmÃ³, buscan ofrecer mayor seguridad y eficiencia a las personas usuarias del servicio de taxi.