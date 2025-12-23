Metro de la CDMX inició sustitución de torniquetes por puertas automáticas. Foto: Gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de los preparativos de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Futbol de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro inició la sustitución de torniquetes tradicionales por pasillos continuos motorizados en ocho estaciones de la red, un proceso que contempla la instalación de 146 puertas automáticas de entrada y salida, además de cuatro garitas.

Según informó el Metro, los nuevos pasillos se colocarán en las estaciones Pino Suárez y Observatorio, de la Línea 1; Tasqueña, Pino Suárez, Zócalo-Tenochtitlan, Bellas Artes e Hidalgo, de la Línea 2; así como Auditorio, de la Línea 7. El objetivo es agilizar el ingreso y la salida de personas usuarias en terminales y puntos de alta afluencia

El organismo detalló que los pasillos motorizados cuentan con sensores de movimiento que detectan la proximidad de las personas. En el caso de los equipos destinados a la salida, estos permanecen abiertos mientras se mantenga el flujo continuo de usuarios, lo que permite una mayor rapidez en el desalojo de los andenes

En la estación Tasqueña ya se encuentra en funcionamiento una línea de pasillo motorizado ubicada en el andén de llegada de los trenes, la cual se mantiene abierta durante el flujo constante de personas usuarias

El gigante naranja indicó que la instalación de estos dispositivos busca beneficiar en particular a personas usuarias con discapacidad y a personas de talla baja.