Tacos Ruben’s cierra tras 20 años debido a amenazas y extorsiones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a las amenazas y extorsión los dueños de los Tacos Ruben’s ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo, anunciaron el cierre de sus puertas de manera definitiva.

A través de su cuenta de Instagram la famosa taquería de la colonia Escandón publicó un mensaje de despedida para sus clientes.

“Después de 20 años de esfuerzo, dedicación y amor por nuestro trabajo, nos vemos obligados a cerrar Tacos Ruben’s de manera definitiva. La razón no es otra que la extorsión y las amenazas que hemos recibido, lo que hace imposible seguir delante de manera segura”, señala el mensaje.

El negocio agradeció a la comunidad y clientela a quienes afirmó que recordarán con mucho cariño y como parte de su familia.

“Gracias por ser parte de nuestra historia y por hacer de Tacos Ruben’s un lugar especial. Nos vamos con tristeza, pero también con la satisfacción de haber servido con el corazón hasta el último día”, agrega.

La historia del negocio fue dada a conocer en el primer episodio de la temporada 2 de Las crónicas del taco, producción de Netflix. Aunque eran famosos por los tacos de suadero, su menú incluía tacos de tripa, suadero, cabeza, lengua, entre otros.