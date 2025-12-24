Capturan a presuntos asaltantes extranjeros de colonias exclusivas en Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos hombres extranjeros fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como presuntos responsables de amagar con un arma de fuego a un ciudadano, en un asalto perpetrado sobre el Viaducto Poniente, a la altura de la calle General Salvador Alvarado, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El encargado de anunciar las detenciones fue el jefe de la policía, Pablo Vázquez, quien en su cuenta de X compartió que los señalados estarían involucrados en otros robos perpetrados en colonias exclusivas de la demarcación mencionada.?

Este 24 de diciembre, en un comunicado la SSC relató que la intervención policial ocurrió cuando los elementos daban seguimiento a investigaciones relacionadas con el robo de relojes de alta gama en zonas comerciales de esa demarcación.?

Durante un patrullaje, los policías detectaron un vehículo sedán color verde olivo que ya era objeto de indagatorias y mantuvieron vigilancia discreta sobre sus ocupantes.

La dependencia informó que, como parte de los trabajos de inteligencia, se analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona y de establecimientos comerciales, lo que permitió identificar a dos sujetos que realizaban vigilancias a distancia de posibles víctimas y se trasladaban en el mismo vehículo.?

Las indagatorias ubicaron su zona de movilidad en las colonias Polanco, Granada y Escandón, todas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con apoyo del monitoreo del Centro de Comando y Control Poniente (C2 Poniente), los recorridos policiales se reforzaron hasta localizar el automóvil en el Viaducto Poniente, donde los agentes observaron que los ocupantes descendieron y, con una pistola, amagaron a una persona que transitaba por el lugar, por lo que intervinieron para frustrar el delito.

Tras la detención, los policías realizaron a los señalados una revisión preventiva, en la que aseguraron un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo involucrado, el cual portaba placas de circulación del estado de Durango.

Los detenidos, de 23 y 35 años, dijeron ser ciudadanos extranjeros y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con lo asegurado, para definir su situación jurídica.

La SSC señaló que ambos hombres son presuntos responsables del robo de un reloj de alta gama ocurrido en octubre y con un intento de robo registrado en diciembre, hechos ocurridos también en la demarcación gobernada por el panista Mauricio Tabe.?