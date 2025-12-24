Detienen a menor por dispararle a una mujer dentro de un panteón en Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de 24 horas de Nochebuena, un intento de feminicidio se registró al interior de un panteón ubicado en la colonia La Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde un joven de 17 años realizó disparos de manera directa contra una mujer, hechos por los que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y que además dejaron a un hombre lesionado que transitaba por la zona.

De acuerdo con la SSC, los hechos se registraron mientras los uniformados realizaban patrullajes preventivos en la esquina de las avenidas Vasco de Quiroga y Paso a la Alhaja, cuando escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que se aproximaron al interior del panteón para verificar la situación.

Al llegar, los uniformados observaron a una mujer con una lesión en la parrilla costal derecha, así como a un hombre con heridas en el brazo y la rodilla, por lo que solicitaron los servicios de emergencia; sin embargo, ambas personas fueron trasladadas por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica especializada.

En el mismo sitio, los policías detuvieron a un joven señalado por personas presentes como el presunto responsable del intento de feminicidio y de lesionar al afectado. Tras realizarle una revisión preventiva, los oficiales le aseguraron un arma de fuego corta sin cartuchos útiles.

Por lo anterior, el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.