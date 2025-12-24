¿Hay parquímetros el 24 y 25 de diciembre? Ecoparq CDMX

Ecoparq y Navidad: cuándo sí hay cobro y cuándo no en CDMX.. Foto: Emiliano Bustillos /CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informó los ajustes de operación del sistema Ecoparq para los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, en el marco de los horarios especiales de la Red de Movilidad Integrada por las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

La información oficial detalla en qué fechas los parquímetros operan con normalidad y cuándo se suspende el cobro, con el objetivo de que los automovilistas conozcan si deben realizar pago por estacionarse en la vía pública en las zonas reguladas.

El 24 de diciembre Ecoparq mantiene operación habitual

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por la SEMOVI, el sistema Ecoparq operará de manera habitual el miércoles 24 de diciembre.

Esto implica que los parquímetros estarán activos en los polígonos donde funciona el programa y que los usuarios deberán realizar el pago correspondiente, conforme a los horarios, tarifas y reglas establecidas en cada zona.

La dependencia no informó sobre ajustes adicionales para ese día, por lo que la operación del sistema se mantiene bajo las condiciones regulares del programa de estacionamiento rotativo.

uD83CuDF84¡Llega a tiempo a la cena!uD83DuDC40 Estos son los horarios de la #RedMI para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. uD83DuDEB2uD83DuDE8EuD83DuDE87uD83DuDEA0uD83DuDE83 pic.twitter.com/PBKLnR66Jx — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 22, 2025

El 25 de diciembre no se cobra parquímetro

Para el jueves 25 de diciembre, la Secretaría de Movilidad indicó que Ecoparq no tendrá operación.

La suspensión del servicio significa que no será necesario pagar parquímetro en los espacios regulados por el programa durante ese día. La medida aplica únicamente para la fecha señalada y forma parte de los ajustes generales de movilidad por Navidad.

La autoridad no especificó restricciones adicionales para el uso de los espacios de estacionamiento durante el día sin operación del sistema.

Qué zonas regula Ecoparq en la ciudad

Ecoparq es un programa de estacionamiento en vía pública que opera en diversos polígonos de la Ciudad de México, principalmente en áreas con alta demanda vehicular.

El sistema regula el uso del espacio mediante parquímetros y plataformas digitales, con el objetivo de ordenar el estacionamiento y facilitar la rotación de vehículos. Los horarios y tarifas pueden variar según la zona, por lo que la SEMOVI recomienda a los usuarios identificar el polígono en el que se estacionan cuando el sistema se encuentra activo.

Ecoparq dentro de los ajustes de movilidad por Navidad

La operación de Ecoparq forma parte de los horarios especiales anunciados por la SEMOVI para los días 24 y 25 de diciembre, que también contemplan modificaciones en otros sistemas de transporte público.

Durante estas fechas, el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y Ecobici operan con horarios diferenciados, mientras que algunos servicios administrativos de movilidad suspenden actividades el 25 de diciembre.

La autoridad difundió esta información de manera conjunta para que los usuarios puedan planear sus traslados y el uso del espacio público durante las festividades decembrinas.

Lo que deben considerar los automovilistas

La Secretaría de Movilidad informó que los conductores que utilicen zonas con parquímetros deberán realizar pago el 24 de diciembre, ya que Ecoparq opera con normalidad.

Para el 25 de diciembre, los automovilistas podrán estacionarse en los espacios regulados por el sistema sin efectuar pago, al tratarse de un día sin operación del programa, conforme a la información oficial.