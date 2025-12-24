Intentan linchar a sujeto que robó 63 mil pesos de un negocio en Villa Coapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de Navidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre por su presunta responsabilidad en el robo de 63 mil 650 pesos en efectivo de una tienda departamental ubicada en la colonia Villa Coapa, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la dependencia, el reporte fue emitido por el Centro de Comando y Control (C2) Sur, por un robo a un negocio localizado sobre la avenida Canal de Miramontes.

En el lugar, un guardia de seguridad privada de 37 años indicó a los policías que una trabajadora de 27 años realizó el corte y recolección del dinero de las cajas registradoras y se dirigía a resguardarlo en la caja general cuando un hombre se le acercó por la espalda, la empujó contra la pared y le arrebató un sobre con el efectivo, para luego huir.

Tras el incidente, personal de seguridad del establecimiento inició la persecución del presunto responsable y, en conjunto con los policías que arribaron al sitio, le dieron alcance metros adelante.

Según el comunicado, varios transeúntes intentaron linchar al responsable, lo retuvieron y comenzaron a agredirlo física y verbalmente, por lo que los oficiales intervinieron para resguardar su integridad.

Durante una revisión preventiva, los policías recuperaron los 63 mil 650 pesos en efectivo.

Debido a que el hombre presentaba contusiones en la cabeza, se solicitó apoyo médico y los paramédicos lo diagnosticaron con lesiones por policontundido, sin requerir traslado hospitalario.

El hombre, de 20 años, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el dinero asegurado, quien determinará su situación legal.