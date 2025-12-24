Lanzan bolillos a Green Rhino en CDMX tras polémica por pan mexicano (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre arrojó varias piezas de bolillo frente a la entrada de la panadería Green Rhino, propiedad del panadero británico Richard Hart, en la colonia Condesa. El hecho quedó registrado en video y se difundió en redes sociales el 23 de diciembre de 2025, luego de que circularon declaraciones atribuidas a Hart en las que hablaba sobre el pan mexicano.

El individuo lanzó las piezas de pan hacia el interior del establecimiento sin que se produjera un enfrentamiento con el personal. El incidente no generó afectaciones a las operaciones de la panadería ni requirió intervención de autoridades de seguridad.

La protesta se originó por la reacción pública a comentarios atribuidos a Richard Hart, difundidos días antes, en los que hablaba de su percepción sobre el pan mexicano, lo que provocó un debate amplio en redes sociales. La discusión se centró en la interpretación de sus palabras y en la respuesta de usuarios que consideraron que las declaraciones afectaban un alimento de consumo cotidiano en México.

Contexto: declaraciones atribuidas a Hart y reacción pública

La controversia comenzó con la difusión de fragmentos de una conversación en la que Hart hablaba de su experiencia profesional y del pan tradicional en México. Las reacciones en redes sociales se intensificaron a medida que usuarios interpretaron los comentarios como una crítica al bolillo y a prácticas comunes de panificación en el país.

Posteriormente, Hart publicó una disculpa en la que señaló que sus palabras fueron mal expresadas y que no pretendían descalificar la cultura gastronómica mexicana. Explicó que el contexto de la conversación estaba relacionado con su trayectoria como panadero y con métodos de pan artesanal que utiliza en su establecimiento.

uD83DuDCCD#ULTIMAHORA | Mexicano fue a aventar bolillos a la panadería #GreenRhino en protesta por las declaraciones de su dueño??uD83DuDE33



Richard Hart, el llamado "mejor panadero del mundo" que radica en la CDMX, expresó que México no tiene cultura del pan y que los bolillos es “pan feo” y… pic.twitter.com/isOhA7vcT9 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 23, 2025

Manifestante convoca “tamaliza colectiva” para febrero

Después del lanzamiento de bolillos, el hombre invitó a una “tamaliza colectiva” el 2 de febrero de 2026, fecha en la que tradicionalmente se celebra el Día de la Candelaria en México. Anunció que colocaría un carrito de tamales frente al local e invitó a otros ciudadanos a participar llevando alimentos.

En su mensaje, señaló que el objetivo de la convocatoria era resaltar elementos de la gastronomía mexicana mediante una manifestación pacífica. La propuesta generó diversas reacciones, desde apoyo a la iniciativa hasta críticas por considerar que podría no ser el canal adecuado para expresar inconformidad.

Reacciones en redes sociales tras el video

El lanzamiento de bolillos se volvió tendencia en plataformas digitales, donde usuarios comentaron la acción y compartieron distintas posturas. Algunos cuestionaron el uso de alimentos para realizar protestas, mientras otros interpretaron el acto como una respuesta simbólica frente a las declaraciones atribuidas a Hart. Hubo quienes calificaron como desperdicio aventar los bolillos en lugar de regalarlos afuera del establecimiento.

"En México no hay cultura del pan"



Pero ya llegó el panadero de Green Rhino a salvarnos (?) pic.twitter.com/bZJS3UaehI — Terror Restaurantes MX uD83DuDC26 #YoPorLas40Horas uD83DuDD3B (@TerrorRestMX) December 7, 2025

La conversación digital también incluyó debates sobre la relación entre propuestas de panadería artesanal internacional y el valor cultural del pan mexicano. Usuarios señalaron que el episodio evidenció tensiones entre percepciones gastronómicas y prácticas tradicionales que forman parte de la vida cotidiana en el país.

Operación de Green Rhino tras el incidente

Tras el evento, Green Rhino continuó brindando servicio al público sin modificaciones en su operación diaria. Aunque Hart ya había emitido una disculpa previa por la difusión de sus comentarios, la panadería no publicó nuevos comunicados sobre el episodio del lanzamiento de bolillos o la convocatoria a la “tamaliza”.