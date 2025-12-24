Clima

Le espera una muy fría Navidad a estas cinco alcaldías de CDMX

Bajará drásticamente la temperatura entre las 04:00 y las 08:00 horas del jueves 25 de diciembre. Atienda las siguientes recomendaciones
miércoles, 24 de diciembre de 2025 · 15:30

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves en cinco alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 04:00 y las 08:00 horas del 25 de diciembre.

 

 

La Alerta Amarilla para las primeras horas de la Navidad se activó en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

