Frío en CDMX: alerta para la madrugada y amanecer del viernes en estas seis alcaldías

Clima
Frío en CDMX: alerta para la madrugada y amanecer del viernes en estas seis alcaldíasSe pronostican bajas temperaturas entre las 04:00 y las 08:00 horas del 26 de diciembre. Autoridades emitieron las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas del viernes en seis alcaldías.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 04:00 horas y las 08:00 horas del 26 de diciembre.
La Alerta Amarilla por frío se activó para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 26/12/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 25, 2025
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
- Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.