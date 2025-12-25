Frío en CDMX: alerta para la madrugada y amanecer del viernes en estas seis alcaldías

Autoridades recomiendan no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas del viernes en seis alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 04:00 horas y las 08:00 horas del 26 de diciembre.

La Alerta Amarilla por frío se activó para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Recomendaciones para el frío