Brugada anuncia construcción de Utopía en el Deportivo Carmen Serdán

La jefa de Gobierno, Clara Brugada entregó cobijas en la zona alta de Cuautepec. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la entrega de más de dos mil cobijas en la zona alta de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció la construcción de una Utopía en el Deportivo Carmen Serdán, así como la edificación de la primera Casa de las 3R en la demarcación.

Este 26 de diciembre, durante un evento realizado en la explanada del Monumento a Morelos, en la colonia Forestal, la mandataria local encabezó la entrega de apoyos como parte del programa “Abrazo de Corazón”, además de juguetes para niñas y niños por las fiestas decembrinas.

En el mismo evento, informó que su administración construirá una Utopía en el Deportivo Carmen Serdán y la primera Casa de las 3R en Cuautepec, como parte del Sistema Público de Cuidados, y señaló que se realizará una consulta ciudadana para evaluar otros espacios donde pueda desarrollarse infraestructura social en la demarcación, aunque no precisó el presupuesto destinado a estas obras.

Brugada detalló que la Casa de las 3R se edifica en el Pilares Benita Galeana y contará con una superficie cercana a los dos mil metros cuadrados. Añadió que también está por concluir la construcción de la tercera Clínica Condesa en el Deportivo Los Galeana, así como la de seis Caminos Seguros en la alcaldía, que sumarán 10.8 kilómetros y casi tres mil luminarias.

La jefa de Gobierno señaló que, de manera paralela, se realizan trabajos de remodelación en 13 mercados públicos, 27 planteles escolares –a los que se destinarán 2 millones de pesos por escuela– y la rehabilitación de 27 canchas de futbol en Gustavo A. Madero, estas últimas como parte de las obras relacionadas con la celebración del Mundial de Futbol 2026.

En materia de servicios urbanos y seguridad, informó que su administración ha llevado a cabo obras de iluminación en colonias como Nueva Atzacoalco, Chalma de Guadalupe y San Felipe de Jesús, con la instalación de más de cuatro mil 450 luminarias, y anunció que la zona de Cuautepec y sus colonias aledañas también serán iluminadas en su totalidad.