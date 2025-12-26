Hallan dos cuerpos calcinados en Iztapalapa y un cadáver en Tepito durante festividades decembrinas

Cinta que prohíbe el paso en una escena del crimen (imagen ilustrativa). Foto: Margarito Pérez / procesofoto / Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante el periodo de fiestas decembrinas, autoridades capitalinas reportaron el hallazgo de tres cuerpos sin vida en dos hechos distintos ocurridos en la Ciudad de México: dos personas fueron localizadas completamente quemadas en plena Navidad en la alcaldía Iztapalapa, y una persona más que fue encontrada envuelta dentro de una cobija este viernes, en el barrio de Tepito, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La mañana del jueves 25 de diciembre de 2025 fueron localizados dos cuerpos quemados en las orillas del cerro Volcán Xaltepec, en una zona conocida como Minas, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con reportes periodísticos, el hallazgo ocurrió sobre la calle Lirio, sin número exterior, entre la calle David Alfaro Siqueiros, en la colonia Degollado Chico, luego de que vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos junto a una bomba de agua, a un costado del cerro.

Al lugar acudieron policías que, con apoyo de personal de la Guardia Nacional, acordonaron el área para preservar la escena. También arribaron elementos de Protección Civil y personal médico para brindar apoyo en el sitio.

Hasta el momento, las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas, ya que no se cuenta con datos de identificación ni con información precisa sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Según los reportes, el personal de campo informó lo sucedido a la Coordinación Territorial correspondiente y se notificó a Servicios Periciales para el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios que permitan esclarecer el caso.

En un segundo caso, la mañana de este viernes 26 fue localizado el cuerpo sin vida de una persona envuelta en una cobija en el cruce de las calles Fray Bartolomé de las Casas y Aztecas, en el barrio de Tepito, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal policial tomó conocimiento de un hombre de aproximadamente 25 años que se encontraba sin signos vitales, cubierto con cobijas, en la ubicación mencionada.

Tras este hallazgo, la zona también fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes.

La SSC informó que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, con el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables.

Ambos hechos, ocurridos en el contexto de las celebraciones navideñas, permanecen bajo investigación de las autoridades correspondientes.