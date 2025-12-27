La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denuncia la difusión de sus datos personales ante la FISEL. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega denunció y ratificó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) la difusión de información sobre su domicilio, pues lo calificó como un acto que pone en riesgo a su familia y buscan silenciarla.

A través de un video difundido en sus redes sociales, indicó que nadie puede ocultarse en el anonimato o usar el poder para perseguirla y violentarla.

“Vengo como mujer libre, como mamá y como alcaldesa que no se deja doblar. Difundir mi domicilio y mis datos personales pone en riesgo a mi familia, no sólo a mí”, señaló.

Rojo de la Vega ya ha denunciado anteriormente amenazas y violencia política de género ante distintas fiscalías, sin embargo, la alcaldesa dijo que ninguna de las investigaciones muestra avances significativos.

“Han querido intimidarme con mentiras, me exponen con mentiras y con toda la fuerza del Estado, con millones que le invierten, se meten con mi familia que nada tiene que ver con política”, reprochó.

Morena, partido en el poder, acusa a la alcaldesa de diversas irregularidades y ha buscado destituirla de su cargo frente a la Cuauhtémoc, demarcación en la que se encuentra el Centro Histórico de la capital y que concentra la mayor parte de las oficinas gubernamentales tanto federales como locales.