Empeora el frío en CDMX: alertas naranja y amarilla para el domingo en estas alcaldías

Clima
Empeora el frío en CDMX: alertas naranja y amarilla para el domingo en estas alcaldíasSe pronostican bajas temperaturas e incluso heladas entre las 00:00 y las 09:00 horas del 28 de diciembre. Atienda las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del domingo.
Se pronostican temperaturas de entre uno y seis grados Celsius entre las 00:00 y las 09:00 horas del 28 de diciembre.
La Alerta Naranja por pronóstico de frío y heladas se activó para la demarcación Tlalpan.
Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 09:00 horas del domingo.
Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco
Ahí se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 28/12/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hoNEDZcZ1U — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 27, 2025
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
- Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.