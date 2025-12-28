Estos son los horarios del transporte público en CDMX para el 31 de diciembre y 1 de enero

CDMX
Estos son los horarios del transporte público en CDMX para el 31 de diciembre y 1 de eneroConsulta los horarios de servicio en fin de año para Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús y Ecobici
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los horarios de la red de Movilidad Integrada de transporte público para el miércoles 31 de diciembre del 2025 y jueves 1 de enero del 2026.
En su cuenta de X, la administración capitalina informó que, por los eventos de fin de año, las Líneas 1 y 7 de Metrobús operarán el miércoles 31 a partir de las 4:30 horas y hasta la 1:00 am del primero de enero del 2026.
Asimismo, recordó que se podrá ingresar con bicicleta al Metro y al Tren Ligero; en los casos del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bici será sujeto a disponibilidad de espacio.
Horarios de servicio
De acuerdo con el gráfico publicado por el Gobierno de la CDMX, estos son los horarios de los distintos medios de Transporte.
Metro
- Miércoles 31: 05:00 a 23:00 horas
- Jueves 1: 07:00 a 00:00 horas
Metrobús:
- Miércoles 31: 04:30 a 21:00 horas
- Jueves 1: 05:00 a 00:00 horas
RTP
- Miércoles 31: 05:00 a 00:00 horas
- Jueves 1: 07:00 a 00:00 horas
Trolebús
- Miércoles 31: 05:00 a 22:00 horas
- Jueves 1: 06:00 a 23:30 horas
Tren Ligero
- Miércoles 31: 05:00 a 22:30 horas
- Jueves 1: 07:00 a 23:30 horas
Cablebús
- Miércoles 31: 05:00 a 22:00 horas
- Jueves 1: 07:00 a 23:30 horas
Ecobici
- Miércoles 31: 05:00 a 00:30 horas
- Jueves 1: 05:00 a 00:30 horas