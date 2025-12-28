Estos son los horarios del transporte público en CDMX para el 31 de diciembre y 1 de enero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los horarios de la red de Movilidad Integrada de transporte público para el miércoles 31 de diciembre del 2025 y jueves 1 de enero del 2026.

En su cuenta de X, la administración capitalina informó que, por los eventos de fin de año, las Líneas 1 y 7 de Metrobús operarán el miércoles 31 a partir de las 4:30 horas y hasta la 1:00 am del primero de enero del 2026.

Asimismo, recordó que se podrá ingresar con bicicleta al Metro y al Tren Ligero; en los casos del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bici será sujeto a disponibilidad de espacio.

#Importante | ?? Consulta los horarios de la #RedMI para el miércoles 31 de diciembre del 2025 y jueves 1ro de enero del 2026. ????



Horarios de servicio

De acuerdo con el gráfico publicado por el Gobierno de la CDMX, estos son los horarios de los distintos medios de Transporte.

Metro

Miércoles 31: 05:00 a 23:00 horas

Jueves 1: 07:00 a 00:00 horas

Metrobús:

Miércoles 31: 04:30 a 21:00 horas

Jueves 1: 05:00 a 00:00 horas

RTP

Miércoles 31: 05:00 a 00:00 horas

Jueves 1: 07:00 a 00:00 horas

Trolebús

Miércoles 31: 05:00 a 22:00 horas

Jueves 1: 06:00 a 23:30 horas

Tren Ligero

Miércoles 31: 05:00 a 22:30 horas

Jueves 1: 07:00 a 23:30 horas

Cablebús

Miércoles 31: 05:00 a 22:00 horas

Jueves 1: 07:00 a 23:30 horas

Ecobici