Estos son los horarios del transporte público en CDMX para el 31 de diciembre y 1 de enero

Consulta los horarios de servicio en fin de año para Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús y Ecobici
domingo, 28 de diciembre de 2025 · 00:12

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los horarios de la red de Movilidad Integrada de transporte público para el miércoles 31 de diciembre del 2025 y jueves 1 de enero del 2026.

En su cuenta de X, la administración capitalina informó que, por los eventos de fin de año, las Líneas 1 y 7 de Metrobús operarán el miércoles 31 a partir de las 4:30 horas y hasta la 1:00 am del primero de enero del 2026.

Asimismo, recordó que se podrá ingresar con bicicleta al Metro y al Tren Ligero; en los casos del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bici será sujeto a disponibilidad de espacio.

 

 

Horarios de servicio

De acuerdo con el gráfico publicado por el Gobierno de la CDMX, estos son los horarios de los distintos medios de Transporte.

Metro

  • Miércoles 31:  05:00 a 23:00 horas
  • Jueves 1:         07:00 a 00:00 horas

Metrobús:

  • Miércoles 31:  04:30 a 21:00 horas
  • Jueves 1:         05:00 a 00:00 horas

RTP

  • Miércoles 31:  05:00 a 00:00 horas
  • Jueves 1:         07:00 a 00:00 horas

Trolebús

  • Miércoles 31:  05:00 a 22:00 horas
  • Jueves 1:         06:00 a 23:30 horas

Tren Ligero

  • Miércoles 31:  05:00 a 22:30 horas
  • Jueves 1:         07:00 a 23:30 horas

Cablebús

  • Miércoles 31:  05:00 a 22:00 horas
  • Jueves 1:         07:00 a 23:30 horas

Ecobici

  • Miércoles 31:  05:00 a 00:30 horas
  • Jueves 1:         05:00 a 00:30 horas

 

