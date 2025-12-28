Frío amanecer de lunes en CDMX: activan alerta para estas seis alcaldías

Clima
Frío amanecer de lunes en CDMX: activan alerta para estas seis alcaldíasSe pronostican bajas temperaturas entre las 03:00 y las 08:00 horas del 29 de diciembre. Siga estas recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas del lunes en seis alcaldías.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del 29 de diciembre.
Se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de frío para las primeras horas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 29/12/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 28, 2025
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.