Muere un policía tras frustrar un robo en una casa en Jardines del Pedregal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un robo a casa habitación ocurrido en la alcaldía Álvaro Obregón tuvo como saldo un policía capitalino muerto y dejó un supuesto ladrón herido de bala.

Esta tarde, dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron alertados sobre el robo ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Lluvia y avenida Paseo del Pedregal en la colonia Jardines del Pedregal.

La SSC informó que al llegar los uniformados al lugar advirtieron que del domicilio salían varios sujetos que, al notar su presencia, corrieron y uno de ellos realizó varios disparos en su contra.

Derivado de ello, el Policía Segundo Román Martínez Estrada resultó herido, por lo que repelió la agresión y lesionó a su atacante. Ambos intercambiaron entre ocho y 10 disparos.

El policía fue trasladado a un hospital donde fue diagnosticado con herida de bala en la costilla, pero posteriormente perdió la vida.

El deceso fue informado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho a través de su cuenta de X donde también afirmó que no habrá impunidad en este crimen.

“Con profundo dolor, lamento informar que mi compañero, quien esta tarde atendió el reporte de un robo a casa habitación en @AlcaldiaAO y gracias a su oportuna intervención frustró el asalto, perdió la vida.

“A sus familiares y amigos les expreso mi solidaridad y más sinceras condolencias; cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de nuestra institución @SSC_CDMX. No habrá impunidad para quienes cometieron este cobarde ataque. A través de nuestras áreas de operación e inteligencia y en coordinación con la @FiscaliaCDMX serán detenidos”, publicó el funcionario.

December 29, 2025

La dependencia dio a conocer que los probables responsables se dieron a la fuga en una camioneta azul de la que perdieron el control y terminaron impactándose debido a los impactos de bala que el vehículo recibió durante el enfrentamiento con los oficiales.

Los sujetos dejaron abandonada la camioneta y robaron otro vehículo en el que continuaron su fuga.

Posteriormente, este segundo automóvil fue hallado junto con una caja fuerte en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La SSPC afirmó que les da seguimiento a los sujetos a través de un cerco virtual, además de que ya se dio parte al agente del ministerio público mientras que la Dirección General de Asuntos Internos también integra una carpeta de investigación.