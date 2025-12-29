Brugada anuncia construcción de más de 2 mil obras de mejoramiento urbano para 2026. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de 14 Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías) en distintas zonas de la capital como parte de las más de 2 mil 26 obras con las que, dijo, la Ciudad de México iniciará 2026.

El pasado 28 de diciembre, en un evento en la colonia El Paraíso, de la alcaldía Iztapalapa, la mandataria señaló que las 14 Utopías forman parte de un conjunto de proyectos en materia social, educativa y de espacio público, sin detallar presupuesto ni fechas de inauguración.

El anuncio ocurre luego de que, el 16 de diciembre de 2024, antes del inicio de 2025, la propia jefa de Gobierno informó la construcción de las primeras 16 Utopías, una en cada alcaldía. A más de un año de ese anuncio, dichas Unidades no han sido inauguradas.

En aquella oportunidad, Brugada señaló que las 16 Utopías ofrecerían actividades deportivas, culturales, sociales, de cuidados y recreativas, todas gratuitas, y que beneficiarían a más de 884 mil habitantes. Desde su campaña, la morenista estableció como meta la construcción de 100 Utopías a lo largo de su sexenio, como uno de sus principales compromisos.

Sobre las 16 Utopías que anunció en 2024, el 5 de noviembre último el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó ante el Congreso de la Ciudad de México, durante la glosa del Primer Informe de Gobierno, que al cierre de 2025 las Unidades mencionadas se encontraban apenas en proceso de construcción y que, en conjunto, sumarían una superficie total de 608 mil metros cuadrados. En esa comparecencia tampoco se precisaron fechas de inauguración.

Obras de cara a la Copa del Mundo de futbol

El anuncio de la construcción de 14 nuevas Utopías se dio en el contexto de una estrategia de inversión pública que, según la jefa de Gobierno, incluye obras de infraestructura, movilidad, seguridad, infraestructura hídrica y promoción del deporte, algunas de ellas como parte de la preparación de la ciudad de cara al Mundial de Futbol 2026.

“Vamos a recibir en unos días el año 2026 con más de 2 mil 26 obras para la Ciudad de México. Eso es muy importante que se conozca, que se difunda, de cómo los gobiernos de la transformación hemos invertido los recursos en obras”, afirmó Brugada.

Precisó que tan solo en Iztapalapa se invertirán 2 mil millones de pesos, principalmente en obras de drenaje, con el objetivo de evitar inundaciones durante la temporada de lluvias.

Entre las obras se encuentran proyectos de movilidad y espacio público vinculados a la preparación de la ciudad para el Mundial. La jefa de Gobierno recordó la modernización del Tren Ligero “La Ruta del Ajolote”, de Taxqueña a Xochimilco; la Línea 14 del Trolebús “La Ruta de los Animales Silvestres”, de la estación Universidad, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a Huipulco; la rehabilitación de dos puentes vehiculares del circuito Aztecas y el mejoramiento de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, Tasqueña y Universidad.

También se contempla un Camino Seguro y la ciclovía La Gran Tenochtitlan, de 34 kilómetros sobre la Calzada de Tlalpan; la construcción de un parque elevado entre Chabacano y Tlaxcoaque; la rehabilitación de 12 bajopuentes; la iluminación de 42 kilómetros de calles en el Centro Histórico, así como la implementación de un Camino Seguro desde el Aeropuerto hasta Insurgentes.

En materia de seguridad, la mandataria informó la rehabilitación de 26 módulos de vigilancia, la adquisición de 3 mil 500 patrullas y 30 mil cámaras de videovigilancia, así como el inicio de la construcción de un hospital para policías y nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En cuanto a infraestructura hídrica, Brugada señaló 310 proyectos para la rehabilitación de pozos; la modernización de seis plantas potabilizadoras; la instalación de 34 kilómetros de líneas de distribución de agua; 10 kilómetros de colectores; 100 pozos de absorción del programa de Acupuntura Hídrica y cinco pozos de tratamiento de agua residual.