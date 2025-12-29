Comienzan cierres en Paseo de la Reforma por montaje de escenario musical para festejos de Año Nuevo

Comienza cierre en Paseo de la Reforma por montaje de escenario musical para festejos de Año Nuevo. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la implementación de un dispositivo de vialidad sobre la avenida Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, por la colocación del escenario musical para la “Fiesta electrónica más grande del mundo”, programada para la noche del 30 y madrugada del 31 de enero, con acceso gratuito.

El operativo es encabezado por oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito y contempla afectaciones a la circulación vehicular en uno de los principales corredores viales de la capital, aunque la SSC no precisó durante cuánto tiempo se mantendrán los bloqueos viales en la zona.

Como alternativas, la dependencia indicó que hacia el norte los automovilistas pueden utilizar la calle Lieja, mientras que al oriente y al poniente están disponibles las calles Praga, Liverpool, Londres y Hamburgo.

La SSC recomendó a la ciudadanía consultar las actualizaciones sobre el flujo vehicular en Paseo de la Reforma a través de las cuentas oficiales del Centro de Orientación Vial en Facebook y X.

La fiesta electrónica más grande del mundo

El dispositivo de tránsito se enmarca en la organización de un evento masivo convocado por el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la morenista Clara Brugada, para recibir el 2026 a los pies del Ángel de la Independencia.

Desde la semana pasada, Brugada convocó públicamente a la ciudadanía a asistir a la celebración a partir de las 18:00 horas; también dio a conocer la cartelera del evento, que incluye la participación de MGMT DJ Set, Arca DJ Set, Ramiro Punte, Vel, Jehnny Beth, 3Ballmty, Mariana Bo y Kavinsky Live.