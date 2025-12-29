En 2025, 246 personas fueron detenidas por tirar basura en la vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Del 1 de enero al 26 de diciembre de este año, 246 personas fueron detenidas en la alcaldía Cuauhtémoc por tirar basura en la calle, siendo remitidas al Juzgado Cívico, informó la demarcación.

Estas acciones fueron realizadas por elementos de la Policía Auxiliar (PA), adscritos al sector 64 “Orión”, en las 33 colonias que conforman la alcaldía, como parte de la estrategia “Blindar Cuauhtémoc”, en sus operativos para vigilar puntos utilizados como tiraderos clandestinos.

Por su parte, la Dirección General de Servicios Urbanos identificó 205 puntos de disposición ilegal de residuos, de los cuales 100 ya fueron erradicados en el transcurso del año.

Con el objetivo de mejorar el servicio de limpieza en las vialidades de la demarcación, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que para 2026 se adquirirán dos nuevos camiones recolectores de basura.

“Mantener limpias las calles es una responsabilidad compartida (entre gobierno y ciudadanos)”, recalcó la alcaldesa de Cuauhtémoc.

¿Qué sanciones existen por tirar basura en la vía pública en la CDMX?

Tirar basura en lugares no autorizados es una infracción contra el entorno urbano, conforme al artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

De acuerdo con la legislación, esta falta forma parte de las infracciones tipo B, por lo que las sanciones pueden ser las siguientes (dependiendo de la gravedad del caso):

Multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida (entre mil 244 pesos con 54 centavos a 4 mil 525 pesos con 60 centavos).

Arresto de 13 a 24 horas.

Trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

En la Ciudad de México, se estima que se generan 12 mil 452 toneladas de basura al día, mientras que un ciudadano un poco más de 1 kilogramo al día, según datos recientes de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Las alcaldías que producen más residuos son Iztapalapa (2 mil 153 toneladas), Gustavo A. Madero (mil 418 toneladas) y Cuauhtémoc (mil 116 toneladas), las cuales concentran el 37.64% de los habitantes de la capital.

Según la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, entre 2018 y hasta el 16 de noviembre de 2025, se registraron 9 mil 749 detenciones por tirar basura en la vía pública, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por Publimetro.

De este recuento, las alcaldías que registraron más personas detenidas por contaminar las vialidades son: Álvaro Obregón (con 3 mil 509), Cuauhtémoc (con 2 mil 200), Iztapalapa (con 879), Iztacalco (con 727) y Venustiano Carranza (con 581).

Aunado a esto, hasta 2023 se tenía un reporte de 889 tiraderos clandestinos a lo largo y ancho de la Ciudad de México, según el Inventario de Residuos Sólidos de la demarcación. Sin embargo, en estos datos no se incluyen las alcaldías Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras.