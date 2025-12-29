Frío y vientos fuertes activan alerta amarilla en estas alcaldías de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por vientos fuertes para la tarde y noche de este lunes, en las demarcaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Se pronostican vientos fuertes de 50 a 59 km/h, con peligros asociados como caída de ramas, árboles y lonas, objetos caídos en los caminos y carreteras, y daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.

Se recomienda guardar o retirar objetos que puedan caer, no subirse a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.

La Secretaría también informó que se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana de este martes, en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 02:00 horas y las 08:00 horas.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.