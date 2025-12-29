Frío y vientos fuertes activan alerta amarilla en estas alcaldías de la CDMX

Clima
Frío y vientos fuertes activan alerta amarilla en estas alcaldías de la CDMXSe pronostican vientos fuertes de 50 a 59 km/h, con peligros asociados como caída de objetos para la tarde y noche de este lunes, así como temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 02:00 horas y las 08:00 horas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por vientos fuertes para la tarde y noche de este lunes, en las demarcaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
Se pronostican vientos fuertes de 50 a 59 km/h, con peligros asociados como caída de ramas, árboles y lonas, objetos caídos en los caminos y carreteras, y daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.
Se recomienda guardar o retirar objetos que puedan caer, no subirse a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.
La Secretaría también informó que se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana de este martes, en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 02:00 horas y las 08:00 horas.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.