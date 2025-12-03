Detectan cinco nuevos casos de sarampión en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que se registraron cinco nuevos casos de sarampión durante la última semana en la capital, por lo que llamó a la población a vacunarse contra el virus.

En un comunicado difundido la noche de este miércoles, detalló que la reciente cadena de transmisión del virus se concentra en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, en la zona poniente de la capital.

La dependencia, que encabeza Nadine Gasman, agregó que, tras la confirmación de los nuevos casos de sarampión en esas demarcaciones, se ha intensificado la campaña de campo con más acciones de vigilancia, trabajo comunitario y vacunación.

Además, anunció que se ampliarán los puestos fijos de vacunación y se trabajará en espacios de alta concentración para llegar a un mayor número de personas.

La Secretaría añadió que, debido a la cercanía geográfica, también se coordina con el gobierno del Estado de México “para impulsar acciones conjuntas y lograr un mayor impacto en la población”.

Luego, llamó a la población de 12 meses a 49 años para acudir a vacunarse contra el sarampión, completar esquemas pendientes y “no bajar la guardia”.

También recordó que, ante el brote de sarampión en el país, el sector salud “ha trabajado reforzando la vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos y establecimiento de cercos sanitarios; mantiene un monitoreo permanente para retomar el brote, recabar información completa, identificar rutas críticas y actuar de manera oportuna”.

Y reiteró que las acciones de prevención y control de la transmisión se hacen en coordinación con el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.