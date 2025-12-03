Estas son las estaciones del MetrobÃºs que estarÃ¡n cerradas este diciembre 2025

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El MetrobÃºs anunciÃ³ el inicio de la segunda etapa de cierres escalonados en estaciones de la LÃ­nea 1 para realizar trabajos de mantenimiento mayor del 1 al 16 de diciembre, lo que implicarÃ¡ la suspensiÃ³n temporal del servicio en los puntos intervenidos durante las fechas programadas.

En un comunicado informÃ³ que las labores consisten en la colocaciÃ³n de guÃ­a podotÃ¡ctil en el piso de las estaciones. El organismo seÃ±alÃ³ que, por motivos de seguridad, estos trabajos no pueden ejecutarse mientras el sistema estÃ¡ en operaciÃ³n, por lo que determinÃ³ cerrar parcialmente las estaciones involucradas.

Fechas y estaciones

El MetrobÃºs dio detalles de los cierres para la consideraciÃ³n de los usuarios:

3 de diciembre en las estaciones La Raza, El Chopo, Colonia del Valle y Teatro de los Insurgentes.

4 de diciembre en Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes, Manuel GonzÃ¡lez y Reforma.

5 de diciembre en Manuel GonzÃ¡lez, Reforma, JosÃ© MarÃ­a Velasco y La Joya.

6 de diciembre en JosÃ© MarÃ­a Velasco y La Joya.

8 de diciembre en Olivo y La Bombilla.

9 de diciembre en Olivo, La Bombilla, Buenavista II y Hamburgo.

10 de diciembre en Buenavista II, Hamburgo, Altavista y Parque Hundido.

11 de diciembre en Altavista, Parque Hundido, Durango y Chilpancingo.

12 de diciembre en Durango y Chilpancingo.

15 y 16 de diciembre se cerrarÃ¡n Sonora y Ciudad de los Deportes.

SegÃºn el comunicado, las estaciones que entren en trabajos no prestarÃ¡n servicio hasta la conclusiÃ³n de las adecuaciones. El organismo difundirÃ¡ actualizaciones mediante sus redes sociales, pantallas informativas y pÃ¡gina web para que las personas usuarias puedan prever sus trayectos.