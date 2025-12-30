Alistan expansión del sistema Ecobici para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sistema Ecobici tendrá una expansión con más de 20 mil unidades previstas para los próximos dos años, en beneficio de los usuarios capitalinos y de los visitantes extranjeros que se esperan durante el Mundial de Futbol 2026.

A más de 15 años de su lanzamiento, este proyecto de movilidad sustentable en Ciudad de México se ha consolidado como el sistema de bicicletas públicas más utilizado de América Latina, con un total de nueve mil 300 bicicletas, 689 cicloestaciones y alrededor de 60 mil viajes diarios –con duración promedio de entre 20 y 25 minutos-, de acuerdo con el Gobierno capitalino.

Según la misma fuente, entre 2022 y 2025, el sistema contribuyó a evitar más de tres mil 200 toneladas de contaminantes de CO2, equivalente a plantar 157 mil árboles o a retirar de circulación a miles de automóviles particulares.

Al año se registran más de 14 millones de viajes en Ecobici, una distancia equivalente a rodear el mundo más de 290 veces. Asimismo, el tiempo acumulado de uso en los 60 mil trayectos diarios, equivale a escuchar más de 20 mil listas de reproducción de una hora o ver 52 mil veces una película de dos horas, de acuerdo con estimaciones de las autoridades capitalinas.

En 2026, este sistema, que opera las 24 horas del día y los siete días de la semana, tendrá una expansión histórica diseñada para atender la creciente demanda y llevar el servicio a más zonas de la Ciudad de México.

El Gobierno capitalino señaló que el siguiente año, Ecobici implementará:

Una extensión hacia el norte, sur y oriente de la capital.

Un incremento progresivo de la flota hasta alcanzar 15 mil bicicletas en 2026 y 5 mil más en 2027, con miras a recibir visitantes durante el Mundial de Futbol.

Mejoras tecnológicas y el fortalecimiento de los procesos de seguridad.

Estas acciones forman parte del Plan Ciclista 2025-2030, informado en junio pasado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que incluye la construcción de 300 kilómetros nuevos de ciclovías; la renovación de los 553 kilómetros de ciclovías ya existentes; la construcción de 50 biciestacionamientos masivos y de un velódromo; el funcionamiento de bici escuelas en diferentes planteles educativos, entre otros.

¿Cómo sumarse a Ecobici?

La página oficial del sistema establece que, para ser usuario, es necesario registrarse desde la página web www.ecobici.cdmx.gob.mx, en la aplicación móvil de Ecobici, o en uno de los Capus disponibles de 10:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes, y de 11:00 a 15:00 horas los sábados y domingos, ubicados en:

Camellón de Reforma frente a Reforma 222 (cerca del Ángel de la Independencia).

Camellón de Reforma y Río Guadalquivir y en Insurgentes Sur entre Montecito y Filadelfia.

Existen cuatro diferentes planes o tarifas básicas; los usuarios pueden pagar una suscripción de 566 pesos anuales, 425 pesos por una semana, 253 pesos por tres días o 127 pesos por día.

De acuerdo con la página oficial de Ecobici, este sistema tiene el objetivo de integrar la bicicleta como parte esencial de la movilidad. Las bicicletas pueden ser utilizadas por los usuarios registrados, quienes deben devolverla en la cicloestación más cercana a su destino, en trayectos ilimitados de 45 minutos.